В Минфине назвали сумму, предусмотренную на борьбу с COVID в 2022 году

В 2022 году больше не будет фондов по борьбе с коронавирусом.

В государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрели на борьбу с пандемией коронавируса 22 млрд гривен. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишут VESTI.

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По словам главы Минфина, эта сумма больше, чем за предыдущие пару лет. "Антиковидных" фондов в следующем году, которые создавали ранее, уже не будет. Теперь средства выделяются на медицинскую отрасль в целом.

Примечательно, что в 2021 году на борьбу с коронавирусом было потрачено более 36 млрд гривен — это официальные данные Минфина. Когда в 2020 году болезнь начала серьезно распространяться, в Украине создали Фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями. В него заложили более 64 млрд гривен. Затем фонд расширили и под конец года в нем насчитывалось около 75 млрд гривен. Деньги из фонда тратили не только на здравоохранение конкретно, но и на социальную защиту, стимулирование экономики. Часть средств даже выделили на ремонт дорог.

Если разобраться, куда конкретно тратят деньги на борьбу с коронавирусом, это медицинская стационарная и экстренная помощь, лечение больных, закупка вакцин, приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19, обеспечение больниц кислородом и так далее. Важным пунктом по затратам являются доплаты медикам за работу в COVID-условиях.

Если брать ко вниманию цифры, предусмотренные на медицину в целом на 2022 год, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее озвучил цифру — 197,2 млрд гривен. Это на 31 млрд грн больше, чем в этом году.

Глава правительства заявил, что в следующем году благодаря увеличению расходов, минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривен, а среднего медперсонала — 13,5 тысячи гривен. Средняя зарплата врачей, по оценкам Кабмина, составит 22,5 тысячи гривен.

20 октября Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2022 год.