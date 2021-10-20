У Мінфіні назвали суму, передбачену на боротьбу з COVID у 2022 році

У 2022 році більше не буде фондів із боротьби з коронавірусом.

У державному бюджеті України на 2022 рік передбачили на боротьбу з пандемією коронавірусу 22 млрд гривень. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пишуть VESTI.

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За словами глави Мінфіну, ця сума більша, ніж за попередні кілька років. "Антиковідних" фондів у наступному році, які створювали раніше, вже не буде. Тепер кошти виділяються на медичну галузь загалом.

Варто зазначити, що в 2021 році на боротьбу з коронавірусом було витрачено понад 36 млрд гривень — це офіційні дані Мінфіну. Коли в 2020 році хвороба почала серйозно поширюватися, в Україні створили Фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками. У нього заклали понад 64 млрд гривень. Потім фонд розширили і під кінець року в ньому налічувалося майже 75 млрд гривень. Гроші з фонду витрачали не тільки на охорону здоров'я конкретно, але й на соціальний захист, стимулювання економіки. Частину коштів навіть виділили на ремонт доріг.

Якщо розібратися, куди конкретно витрачають гроші на боротьбу з коронавірусом, це медична стаціонарна й екстрена допомога, лікування хворих, закупівля вакцин, придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19, постачання в лікарні кисню тощо. Важливим пунктом за витратами є доплати медикам за роботу в COVID-умовах.

Якщо брати до уваги цифри, передбачені на медицину в цілому на 2022 рік, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше озвучив цифру — 197,2 млрд гривень. Це на 31 млрд грн більше, ніж у цьому році.

Глава уряду заявив, що в наступному році завдяки збільшенню витрат, мінімальна зарплата лікарів складе 20 тисяч гривень, а середнього медперсоналу — 13,5 тисяч гривень. Середня зарплата лікарів, за оцінками Кабміну, складе 22,5 тисячі гривень.

20 жовтня Верховна Рада повинна розглянути в першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік.