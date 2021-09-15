Кабмін затвердив проект бюджету України на 2022 рік: головні цифри

Найбільше коштів влада має намір виділити на соціальний захист і оборону, а найменше — на розвиток космічної галузі. Тепер проект бюджету повинна затвердити Верховна Рада.

Держбюджет-2022, а саме його бюджет, був схвалений українським урядом. Документ спрямований на розгляд до Верховної Ради. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході засідання в середу, 15 вересня.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигалья, держбюджет-2022 передбачає виділення коштів, зокрема, на:

Медицину — 197,2 млрд гривень (на 31 млрд грн більше, ніж цього року);

Глава уряду заявив, що в наступному році, завдяки збільшенню витрат, мінімальна зарплата лікарів складе 20 тисяч гривень, а середнього медперсоналу — 13,5 тисячі гривень. Середня зарплата лікарів, за оцінками Кабміну, складе 22,5 тисячі гривень.

Освіта — 185,6 млрд гривень (на 21 млрд грн більше);

Прем'єр стверджує, що наступного року очікується підвищення зарплат вчителів, стипендій для студентів вищих навчальних закладів та професійно-технічних закладів. До держбюджету-2022 також закладено 100 мільйонів гривень на фінансування президентського університету.

Соціальний захист — 320,1 млрд гривень;

Держбюджет-2022 передбачає витрати на пенсії в розмірі 200,6 млрд гривень. А повне фінансування житлово-комунальних послуг обійдеться казні в 34 млрд гривень, із яких 9 млрд становить частину з бюджету 2021 року. На підтримку ветеранів піде 13,9 млрд гривень.

Оборону — 319,4 млрд гривень (5,95% ВВП);

Із них 131 млрд піде на фінансування міністерства оборони.

Культуру — 13,5 млрд гривень;

— 13,5 млрд гривень; Спорт — 11,3 млрд гривень;

— 11,3 млрд гривень; Будівництво доріг, мостів, аеропортів — 120 млрд гривень;

— 120 млрд гривень; Розвиток регіонів — 53,3 млрд гривень;

— 53,3 млрд гривень; Розвиток транспортної інфраструктури — 16,1 млрд гривень;

— 16,1 млрд гривень; Агропромисловість — 8 млрд гривень;

— 8 млрд гривень; Цифровізацію — 7,9 млрд гривень;

— 7,9 млрд гривень; Розвиток космічної галузі та оборонно-промисловий комплекс — 7,5 млрд гривень.

Держбюджет-2022 також показує, що доходи уряд планує на рівні 1,277 трлн гривень, що на 161 млрд більше, ніж у поточному році. У той же час витрати держбюджету-2022 повинні скласти 1,465 трлн — це на 103 млрд більше, ніж у 2021 році. Дефіцит бюджету, згідно з проектом, передбачено в розмірі 188 млрд гривень.

Що стосується основних макроекономічних показників, то держбюджет-2022 передбачає зменшення дефіциту бюджету на 3,5%, зменшення державного боргу, зниження інфляції і рекордного за останні 10 років зростання ВВП.

Курс долара, згідно з прогнозом уряду, в наступному році буде перебувати на рівні 28,6-28,7 гривень за $1. Середньомісячна зарплата складе 15 258 гривень.

Під час засідання Шмигаль заявив, що це "бюджет модернізації країни", і він є, в тому числі, "збалансованим і реалістичним".

Нагадаємо, також уряд вніс у проект бюджету витрати на підготовку до перепису населення в 2023 році.

Також Фокус повідомляв, що в липні Верховна Рада прийняла трирічну бюджетну декларацію, згідно з якою мінімальна зарплата має зрости з нинішніх 6500 до 7665 грн на початок 2024 року.