Перепис населення України відбудеться в 2023 році: на підготовку до нього виділять 82,5 млн гривень

Першій та останній перепис населення країни проводився в 2001 році. Через десять років його повинні були провести повторно, але з тих пір цей процес Кабмін постійно відкладав.

Новий перепис населення України пройде в 2023 році. Спеціально для цього комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення 82,5 мільйонів гривень. Текст проєкту відповідного рішення у своєму Telegram-каналі оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

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У комітеті зазначили, що рішення Кабінету міністрів про проведення такого заходу в 2020 році втратило силу і розпорядженням уряду від 9 грудня 2020 року перенесене на 2023 рік.

"Варто нагадати, що останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, тоді як наступний планувалося провести в 2011 році, проте рішеннями уряду його реалізація постійно переносилася", — йдеться в проєкті рішення.

Цим документом комітет погодив виділення на підготовку до проведення перепису населення в Україні суми в розмірі 82 474 900 гривень.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Олег Немчінов пояснив неможливість проведення такого заходу тим, що це "дороге задоволення".

Також ми писали, що за попередніми оцінками, для підготовки і проведення такого заходу необхідно приблизно 7,26 млрд грн.

У грудні 2019 року тодішній міністр Кабміну Дмитро Дубілет оприлюднив результати електронного перепису населення, проведеного урядом, згідно з яким в Україні проживають 37,29 млн осіб.