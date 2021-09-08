Перепись населения Украины пройдет в 2023 году: на подготовку выделят 82,5 млн гривен

Первая и последняя перепись населения страны проводилась в 2001 году. Спустя десять лет ее должны были провести повторно, но с тех пор этот процесс Кабмин постоянно откладывал.

Новая перепись населения Украины пройдет в 2023 году. Специально для этого комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение 82,5 миллиона гривен. Текст проекта соответствующего решения в своем Telegram-канале обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

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В комитете отметили, что решение Кабинета министров о проведении такого мероприятия в 2020 году утратило силу и распоряжением правительства от 9 декабря 2020 года перенесено на 2023 год.

"Стоит напомнить, что последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, тогда как следующую планировалось провести в 2011 году, однако решениями правительства его реализация постоянно переносилась", — говорится в проекте решения.

Этим документом комитет согласовал выделение на подготовку к проведению переписи населения в Украине суммы в размере 82 474 900 гривен.

Напомним, ранее министр Кабмина Олег Немчинов объяснил невозможность проведения такого мероприятия тем, что это "дорогое удовольствие".

Также мы писали, что по предварительным оценкам, для подготовки и проведения такого мероприятия необходимо около 7,26 млрд грн.

В декабре 2019 года тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет обнародовал результаты электронной переписи населения, проведенной правительством, согласно которой в Украине проживают 37,29 млн человек.