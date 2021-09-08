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Перепись населения Украины пройдет в 2023 году: на подготовку выделят 82,5 млн гривен

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перепись населения, перепись населения Украины, бюджет
Фото: France24 | На перепись населения Украины в 2023 году выделят более 80 млн гривен

Первая и последняя перепись населения страны проводилась в 2001 году. Спустя десять лет ее должны были провести повторно, но с тех пор этот процесс Кабмин постоянно откладывал.

Новая перепись населения Украины пройдет в 2023 году. Специально для этого комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение 82,5 миллиона гривен. Текст проекта соответствующего решения в своем Telegram-канале обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

В комитете отметили, что решение Кабинета министров о проведении такого мероприятия в 2020 году утратило силу и распоряжением правительства от 9 декабря 2020 года перенесено на 2023 год.

"Стоит напомнить, что последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, тогда как следующую планировалось провести в 2011 году, однако решениями правительства его реализация постоянно переносилась", — говорится в проекте решения.

Этим документом комитет согласовал выделение на подготовку к проведению переписи населения в Украине суммы в размере 82 474 900 гривен.

перепись населения Украины, Верховная Рада, Кабмин
перепись населения Украины, Верховная Рада, Кабмин
перепись населения Украины, Верховная Рада, Кабмин
перепись населения Украины, Верховная Рада, Кабмин
перепись населения Украины, Верховная Рада, Кабмин
перепись населения Украины, Верховная Рада, Кабмин

Напомним, ранее министр Кабмина Олег Немчинов объяснил невозможность проведения такого мероприятия тем, что это "дорогое удовольствие".

Также мы писали, что по предварительным оценкам, для подготовки и проведения такого мероприятия необходимо около 7,26 млрд грн.

В декабре 2019 года тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет обнародовал результаты электронной переписи населения, проведенной правительством, согласно которой в Украине проживают 37,29 млн человек.