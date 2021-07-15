Верховна Рада вперше схвалила трирічну бюджетну декларацію
Передбачається, що мінімальна зарплата зросте з нинішніх 6 500 до 7 665 грн на початок 2024 року.
Верховна Рада взяла до відома бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Вперше цей документ визначає бюджетну політику на три роки.
Згідно із законодавством, на основі бюджетної декларації складається проект державного бюджету на новий рік. Її розробляє Мінфін, затверджує Кабмін, а Рада — бере до відома. Одночасно парламент може сформулювати свої пропозиції уряду щодо бюджетної політики. Останнє ж слово в бюджетних питаннях залишається за депутатами, оскільки вони затверджують власне держбюджет (ухвалюють закон про держбюджет).
"Схвалили бюджетну декларацію на 2022-2024 рр. Це дуже важливий документ для держави, оскільки визначає основні напрямки політики держави у сфері публічних фінансів, бюджетні пріоритети, які повинні враховуватися під час розробки й ухвалення закону про бюджет на відповідний рік", — написав у Telegram глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.
Депутати доручили Кабміну під час формування дохідної частини бюджетів на 2022-2024 роки передбачити:
- її збільшення за рахунок детінізації економіки (насамперед на ринках підакцизних товарів та розрахункових операцій) й успіхів у боротьбі з контрабандою;
- створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки;
- збільшення частки доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті;
- щорічне поступове збільшення відрахувань прибутку НБУ до бюджету.
У процесі формування видаткової частини бюджетів потрібно передбачити:
- індексацію мінімальної зарплати з темпами не нижче прогнозованого рівня інфляції;
- поступове збільшення фінансування сфери охорони здоровʼя до 5% ВВП у 2024 році;
- підвищення і диференціацію виплат після народження дітей;
- визначення одним із пріоритетних завдань держави фінансування програм цільового інвестування та збільшення частки промисловості в структурі ВВП.
Деякі параметри бюджетної декларації на 2022-2024 роки:
- доходи держбюджету виростуть з 1 076 млрд грн у 2020 до 1 452 млрд грн — у 2024;
- витрати виростуть з 1 288 млрд грн у 2020 до 1 614 млрд грн — у 2024;
- намічене скорочення дефіциту держбюджету з 5,5% у 2021 році до 3,5% і 3% у два наступні роки відповідно і до 2,7% — у 2024;
- мінімальна зарплата збільшиться із 6 500 на початок 2022 року до 7 665 грн на початок 2024 року. У жовтні 2022 вона виросте до 6 700 грн, а з 2023 року — до 7 176 грн.
Бюджетна декларація передбачає введення з 2022 року податкових змін, які пропонує так званий "ресурсний законопроект" №5600, за рахунок чого державний бюджет, як очікується, буде щорічно отримувати додаткові 34,1 млрд грн.
Нагадаємо, "ресурсний законопроект" спрямований на "забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". У ньому містяться пропозиції щодо зміни ставок податків, оподатковуваної бази, системи адміністрування податків. Раніше Фокус писав про основні його новації. Законопроект станом на 15 липня ухвалений тільки в першому читанні.