Рада в першому читанні підтримала оподаткування квартир ПДВ: хто буде платити

Йдеться про першу і наступні передачі житла юридичними особами. Платити будуть компанії, які придбали нерухомість у забудовника і продають її іншим особам.

Верховна Рада України в четвер, 1 липня, ухвалила в першому читанні проект закону №5600, який вносить поправки до Податкового кодексу. Серед них, зокрема, введення оподаткування ПДВ першої поставки житла.

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Йдеться про першу передачу готового нового житла у власність покупця або постачання послуг з його спорудження за рахунок замовника (туди входить і вартість матеріалів, придбаних за рахунок виконавця).

Варто зазначити, що сьогодні в ціні квартир уже врахований податок на додану вартість, які забудовник закладає, коли вперше продає квартири. Операції на вторинному ринку від ПДВ звільнено, і Кабмін має намір скасувати цю пільгу.

Так, виданню "Економічна правда" в Міністерстві фінансів повідомили, що ініціатива, прописана в проекті закону, спрямована проти компаній, які займаються перепродажем квартир на "вторинці" і створюють неконкурентні умови для забудовників, оскільки не платять ПДВ.

Таким чином, платити ПДВ у разі ухвалення і підписання законопроекту №5600 будуть компанії, які купили нерухомість у забудовника і мають намір продати її іншим особам (юридичним або фізичним). У разі, якщо новим власником квартири стане юридична особа, то і вона повинна буде платить ПДВ у разі її продажу (податок доведеться закладати у вартість квартири, щоб її продаж був економічно доцільним). Так буде відбуватися рівно до тих пір, поки власником не стане фізична особа.

Міністерство фінансів України очікує, що завдяки ухваленню вищезгаданого закону в бюджет будуть залучені додаткові 3 мільярди гривень.

Законопроект передбачає й інші нововведення, зокрема, збільшення ренти за видобуток залізної руди, введення акцизного податку на продаж "зеленої" електроенергії, скасування пільги по сплаті земельного податку для підприємств гірничовидобувної галузі, скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежить розмір податків сільгоспвиробників і орендна плата за користування землею, тощо.

Як повідомлялося раніше, в Україні створять державний перелік житлових недобудов. У список планують вносити обʼєкти, введення в експлуатацію яких затримується на два роки і більше.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого спростив критерії для учасників програми "Доступна іпотека". Зокрема, тепер не потрібно перебувати на квартирному обліку, бути молодою сімʼєю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.