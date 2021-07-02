Рада в первом чтении поддержала обложение квартир НДС: кто будет платить

Речь идет о первой и последующих передачах жилья юридическими лицами. Платить будут компании, купившие недвижимость у застройщика и продающие ее другим лицам.

Верховная Рада Украины в четверг, 1 июля, приняла в первом чтении проект закона №5600, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Среди них, в частности, введение налогообложения НДС первой поставки жилья.

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Речь идет о первой передаче готового нового жилья в собственность покупателя или поставку услуг по его сооружению за счет заказчика (туда входит и стоимость материалов, приобретенных за счет исполнителя).

Следует отметить, что сегодня в цене квартир уже учтен налог на добавленную стоимость, которые застройщик закладывает, когда впервые продает квартиры. Операции на вторичном рынке от НДС освобождены, и Кабмин намерен отменить эту льготу.

Так, изданию "Экономическая правда" в Министерстве финансов сообщили, что инициатива, прописанная в проекте закона, направлена против компаний, которые занимаются перепродажей квартир на "вторичке" и создают неконкурентные условия для застройщиков, поскольку не платят НДС.

Таким образом, платить НДС в случае принятия и подписания законопроекта №5600 будут компании, которые купили недвижимость у застройщика и намерены продать ее другим лицам (юридическим или физическим). В случае, если новым собственником квартиры станет юридическое лицо, то и оно должно будет платит НДС в случае его продажи (налог придется закладывать в стоимость квартиры, чтобы ее продажа была экономически целесообразной). Так будет происходить ровно до тех пор, пока собственником не станет физическое лицо.

Министерство финансов Украины ожидает, что благодаря принятию вышеупомянутого закона в бюджет будут привлечены дополнительные 3 миллиарда гривен.

Законопроект предусматривает и другие нововведения, в частности, увеличение ренты за добычу железной руды, введение акцизного налога на продажу "зеленой" электроэнергии, отмена льготы по уплате земельного налога для горнодобывающих предприятий, отмену моратория на индексацию нормативной денежной оценки земель, от которой зависит размер налогов сельхозпроизводителей и арендная плата за пользование землей, и так далее.

Как сообщалось ранее, в Украине создадут государственный перечень жилых недостроев. В список планируют вносить объекты, ввод в эксплуатацию которых задерживается на два года и более.

Напомним, Кабинет министров 15 февраля упростил критерии для участников программы "Доступная ипотека". В частности, теперь не требуется состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.