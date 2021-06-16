В Украине создадут государственный перечень жилых недостроев, – Минрегион

В список планируют вносить объекты, ввод в эксплуатацию которых задерживается на два года и более.

Кабмин еще в августе прошлого года создал рабочую группу для помощи пострадавшим инвесторам жилья. Через 10 месяцев Минрегион опубликовал проект постановления правительства, которое должно привести к появлению в Украине перечня объектов незавершенного жилищного строительства. Как говорится в пояснительной записке к проекту, такой учет позволит понять, сколько таких недостроев в стране, наладить контроль за решением проблем каждого из них и получить информацию для внесения необходимых изменений в законодательство.

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Ответственность за инвентаризацию и формирование перечня недостроев возлагается на местные государственные администрации

В перечень будут включаются жилые здания или их комплексы (в том числе те, которые имеют признаки самовольного строительства).

В перечень будут вносить объекты, которые одновременно отвечают таким критериям:

по классу последствий относятся к объектам со средними (СС2) и значительными последствиями (СС3);

финансирование строительства осуществляется с использованием привлеченных средств физических или юридических лиц;

не приняты в эксплуатацию в срок свыше двух лет с запланированной даты;

строительные работы не ведутся более два последних года с момента вступления в силу постановления об учете недостроев.

Формировать перечень будут госадминистрациями на основании информации, полученной от физических или юридических лиц.

На каждый объект будет формироваться инвентаризационное дело.

Перечни должны размещаться на официальных сайтах местных органов власти.

Гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько заявил, что даже если правительство создаст такую базу данных, то польза от нее неочевидная. В проекте постановления никаких последствий, наказаний или других мер в отношении виновников недостроев не предусмотрено.

Люди же, которые хотят приобрести жилье на первичном рынке, в первую очередь идут на сайты новостроек. По словам Приходько, популярные сайты этой категории вносят в свои списки все дома: запланированные, строящиеся и те, ввод которых в эксплуатацию задерживается. Если есть основания, то сайт так и указывает "данная застройка является проблемной".

Напомним, Кабинет министров 15 февраля упростил критерии для участников программы "Доступная ипотека". В частности, теперь не требуется состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

В целом за первые четыре месяца 2021 года в строительной отрасли зафиксировано падение объемов на 5,3% в годовом измерении. Однако сегмент жилого строительства вырос на 10,8% (в прошлом году за первые четыре месяца спад составил 14,7%).