В Україні створять державний перелік житлових недобудов, — Мінрегіон

У список планують вносити об'єкти, введення в експлуатацію яких затримується на два роки і більше.

Кабмін ще в серпні минулого року створив робочу групу для допомоги постраждалим інвесторам житла. Через 10 місяців Мінрегіон опублікував проект постанови уряду, який повинен привести до появи в Україні переліку обʼєктів незавершеного житлового будівництва. Як говориться в пояснювальній записці до проекту, такий облік дозволить зрозуміти, скільки таких недобудов у країні, налагодити контроль за вирішенням проблем кожної з них і отримати інформацію для внесення необхідних змін до законодавства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відповідальність за інвентаризацію та формування переліку недобудов покладається на місцеві державні адміністрації

До переліку будуть включаються житлові будівлі або їхні комплекси (у тому числі ті, які мають ознаки самочинного будівництва).

До переліку будуть вносити обʼєкти, які одночасно відповідають таким критеріям:

за класом наслідків відносяться до обʼєктів із середніми (СС2) і значними наслідками (СС3);

фінансування будівництва здійснюється з використанням залучених коштів фізичних або юридичних осіб;

не прийняті в експлуатацію в термін понад два роки із запланованої дати;

будівельні роботи не проводяться понад два останні роки з моменту вступу в силу постанови про облік недобудов.

Формувати перелік будуть держадміністрації на підставі інформації, отриманої від фізичних або юридичних осіб.

На кожен обʼєкт буде формуватися інвентаризаційна справа.

Переліки повинні розміщуватися на офіційних сайтах місцевих органів влади.

Гендиректор девелоперської компанії Greenol Олег Приходько заявив, що навіть якщо уряд створить таку базу даних, то користь від неї неочевидна. У проекті постанови ніяких наслідків, покарань або інших заходів щодо винуватців недобудов не передбачено.

Люди ж, які хочуть придбати житло на первинному ринку, у першу чергу йдуть на сайти новобудов. За словами Приходька, популярні сайти цієї категорії вносять у свої списки всі будинки: заплановані, що будуються і ті, введення яких в експлуатацію затримується. Якщо є підстави, то сайт так і вказує "ця забудова є проблемною".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого спростив критерії для учасників програми "Доступна іпотека". Зокрема, тепер не потрібно перебувати на квартирному обліку, бути молодою сімʼєю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком або працівником бюджетної сфери.

У цілому за перші чотири місяці 2021 року в будівельній галузі зафіксовано падіння обсягів на 5,3% в річному вимірі. Однак, сегмент житлового будівництва зріс на 10,8% (у минулому році за перші чотири місяці спад становив 14,7%).