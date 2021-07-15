Верховная Рада впервые приняла трехлетнюю бюджетную декларацию

Предполагается, что минимальная зарплата вырастет с нынешних 6500 грн до 7665 грн к началу 2024 года.

Верховная Рада приняла к сведению бюджетную декларацию на 2022–2024 годы. Впервые этот документ определяет бюджетную политику на три года.

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Согласно законодательству, на основе бюджетной декларации составляется проект государственного бюджета на новый год. Ее разрабатывает Минфин, утверждает Кабмин, а Рада – принимает к сведению. Одновременно парламент может сформулировать свои предложения правительству по бюджетной политике. Последнее же слово в бюджетных вопросах остается за депутатами, так как они утверждают сам госбюджет (принимают закон о госбюджете).

"Одобрили бюджетную декларацию на 2022–2024 гг. Это очень важный документ для государства, поскольку определяет основные направления политики государства в сфере публичных финансов, бюджетные приоритеты, которые должны учитываться при разработке и принятии закона о бюджете на соответствующий год", – написал в Telegram глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Депутаты поручили Кабмину при формировании доходной части бюджетов на 2022–2024 годы предусмотреть :

ее увеличение за счет детенизации экономики (прежде всего на рынках подакцизных товаров и расчетных операций) и успехов в борьбе с контрабандой;

создание Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки;

увеличение доли доходов местных бюджетов в сводном бюджете;

ежегодное постепенное увеличение отчислений прибыли НБУ в бюджет.

При формировании расходной части бюджетов нужно предусмотреть:

индексацию минимальной зарплаты с темпами не ниже прогнозируемого уровня инфляции;

постепенное увеличение финансирования сферы здравоохранения до 5% ВВП в 2024 году;

повышение и дифференциацию выплат при рождении детей;

определение одной из приоритетных задач государства финансирование программ целевого инвестирования и увеличение доли промышленности в структуре ВВП.

Некоторые параметры бюджетной декларации на 2022–2021 годы:

доходы госбюджета вырастут с 1076 млрд грн в 2020 до 1452 млрд грн – в 2024;

расходы вырастут с 1288 млрд грн в 2020 до 1614 млрд грн – в 2024;

намечено сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% – в 2024;

минимальная зарплата увеличится с 6500 грн на начало 2022 года до 7665 грн на начало 2024. В октябре 2022 она вырастет до 6700 грн, а с 2023 года – до 7176 грн.

Бюджетная декларация предусматривает введение с 2022 года налоговых изменений, которые предлагает так называемый "ресурсный законопроект" №5600, за счет чего государственный бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Напомним, "ресурсный законопроект" направлен на "обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений". В нем содержатся предложения по изменению ставок налогов, налогооблагаемой базы, системы администрирования налогов. Ранее Фокус писал об основных его новациях. Законопроект по состоянию на 15 июля принят только в первом чтении.