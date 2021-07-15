Верховная Рада впервые приняла трехлетнюю бюджетную декларацию
Предполагается, что минимальная зарплата вырастет с нынешних 6500 грн до 7665 грн к началу 2024 года.
Верховная Рада приняла к сведению бюджетную декларацию на 2022–2024 годы. Впервые этот документ определяет бюджетную политику на три года.
Согласно законодательству, на основе бюджетной декларации составляется проект государственного бюджета на новый год. Ее разрабатывает Минфин, утверждает Кабмин, а Рада – принимает к сведению. Одновременно парламент может сформулировать свои предложения правительству по бюджетной политике. Последнее же слово в бюджетных вопросах остается за депутатами, так как они утверждают сам госбюджет (принимают закон о госбюджете).
"Одобрили бюджетную декларацию на 2022–2024 гг. Это очень важный документ для государства, поскольку определяет основные направления политики государства в сфере публичных финансов, бюджетные приоритеты, которые должны учитываться при разработке и принятии закона о бюджете на соответствующий год", – написал в Telegram глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Депутаты поручили Кабмину при формировании доходной части бюджетов на 2022–2024 годы предусмотреть :
- ее увеличение за счет детенизации экономики (прежде всего на рынках подакцизных товаров и расчетных операций) и успехов в борьбе с контрабандой;
- создание Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки;
- увеличение доли доходов местных бюджетов в сводном бюджете;
- ежегодное постепенное увеличение отчислений прибыли НБУ в бюджет.
При формировании расходной части бюджетов нужно предусмотреть:
- индексацию минимальной зарплаты с темпами не ниже прогнозируемого уровня инфляции;
- постепенное увеличение финансирования сферы здравоохранения до 5% ВВП в 2024 году;
- повышение и дифференциацию выплат при рождении детей;
- определение одной из приоритетных задач государства финансирование программ целевого инвестирования и увеличение доли промышленности в структуре ВВП.
Некоторые параметры бюджетной декларации на 2022–2021 годы:
- доходы госбюджета вырастут с 1076 млрд грн в 2020 до 1452 млрд грн – в 2024;
- расходы вырастут с 1288 млрд грн в 2020 до 1614 млрд грн – в 2024;
- намечено сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% – в 2024;
- минимальная зарплата увеличится с 6500 грн на начало 2022 года до 7665 грн на начало 2024. В октябре 2022 она вырастет до 6700 грн, а с 2023 года – до 7176 грн.
Бюджетная декларация предусматривает введение с 2022 года налоговых изменений, которые предлагает так называемый "ресурсный законопроект" №5600, за счет чего государственный бюджет, как ожидается, будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.
Напомним, "ресурсный законопроект" направлен на "обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений". В нем содержатся предложения по изменению ставок налогов, налогооблагаемой базы, системы администрирования налогов. Ранее Фокус писал об основных его новациях. Законопроект по состоянию на 15 июля принят только в первом чтении.