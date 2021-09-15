Кабмин утвердил проект бюджета Украины на 2022 год: основные цифры

Больше всего средств власти намерены выделить на социальную защиту и оборону, а меньше всего — на развитие космической отрасли. Теперь проект бюджета должна утвердить Верховная Рада.

Госбюджет-2022, а именно его бюджет, был одобрен украинским правительством. Документ направлен на рассмотрение в Верховную Раду. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 15 сентября.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, госбюджет-2022 предусматривает выделение средств, в частности, на:

Медицину — 197,2 млрд гривен (на 31 млрд грн больше, чем в этом году);

Глава правительства заявил, что в следующем году благодаря увеличению расходов, минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривен, а среднего медперсонала — 13,5 тысячи гривен. Средняя зарплата врачей, по оценкам Кабмина, составит 22,5 тысячи гривен.

Образование — 185,6 млрд гривен (на 21 млрд грн больше);

Премьер утверждает, что в следующем году ожидается повышение зарплат учителей, стипендий для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учреждений. В госбюджет-2022 также заложено 100 миллионов гривен на финансирование президентского университета.

Социальную защиту — 320,1 млрд гривен;

Госбюджет-2022 предусматривает расходы на пенсии в размере 200,6 млрд гривен. А полное финансирование жилищно-коммунальных услуг обойдется казне в 34 млрд гривен, из которых 9 млрд составляет часть из бюджета 2021 года. На поддержку ветеранов уйдет 13,9 млрд гривен.

Оборону — 319,4 млрд гривен (5,95% ВВП);

Из них 131 млрд уйдет на финансирование министерства обороны.

Культуру — 13,5 млрд гривен;

— 13,5 млрд гривен; Спорт — 11,3 млрд гривен;

— 11,3 млрд гривен; Строительство дорог, мостов, аэропортов — 120 млрд гривен;

— 120 млрд гривен; Развитие регионов — 53,3 млрд гривен;

— 53,3 млрд гривен; Развитие транспортной инфраструктуры — 16,1 млрд гривен;

— 16,1 млрд гривен; Агропромышленность — 8 млрд гривен;

— 8 млрд гривен; Цифровизацию — 7,9 млрд гривен;

— 7,9 млрд гривен; Развитие космической отрасли и оборонно-промышленный комплекс — 7,5 млрд гривен.

Госбюджет-2022 также показывает, что доходы правительство планирует на уровне 1,277 трлн гривен, что на 161 млрд больше, чем в текущем году. В то же время расходы госбюджета-2022 должны составить 1,465 трлн — это на 103 млрд больше, чем в 2021 году. Дефицит бюджета, согласно проекту, предусмотрен в размере 188 млрд гривен.

Что касается основных макроэкономических показателей, то госбюджет-2022 предусматривает уменьшение дефицита бюджета на 3,5%, уменьшение государственного долга, снижение инфляции и рекордного за последние 10 лет роста ВВП.

Курс доллара, согласно прогнозу правительства, в следующем году будет находиться на уровне 28,6-28,7 гривен за $1. Среднемесячная зарплата составит 15 258 гривен.

Во время заседания Шмыгаль заявил, что это "бюджет модернизации страны" и он является, в том числе "сбалансированным и реалистичным".

Напомним, также правительство внесло в проект бюджета расходы на подготовку к переписи населения в 2023 году.

Также Фокус сообщал, что в июле Верховная Рада приняла трехлетнюю бюджетную декларацию, согласно которой минимальная зарплата должна вырасти с нынешних 6500 грн до 7665 грн к началу 2024 года.