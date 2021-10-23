Облгазы собираются рекордно поднять тарифы для украинцев: названы новые расценки

В среднем по стране компании хотят увеличить стоимость своих услуг почти на 200%, больше всего требует "Уманьгаз".

Областные поставщики собираются значительно поднять плату за распределение газа населению в 2022 году. Об этом пишет Kosatka.media, ссылаясь на соответствующие проекты.

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В среднем по Украине тарифы на доставку предлагают поднять с 1,44 до 4,14 гривен за кубический метр, то есть на 199%. При этом в некоторых областях цены могут подскочить примерно в пять раз и почти сравняться со стоимостью самого газа. Такой рост компании обосновывают подорожанием технологического газа и других ресурсов, индексацией зарплаты. Некоторые также указывают повышение платы за арендованное государственное имущество и компенсацию убытков прошлых лет.

Самое большое повышение предложили "Луганскгаз" (с 1,55 до 8,41 грн), "Уманьгаз" (с 1,78 грн до 8,91 грн) и "Одесагаз" (с 0,84 до 4,52 грн), их клиентам придется платить примерно на 400% больше. "Киевгаз" предлагает поднять цену на топливо для жителей столицы на 168% (с 0,31 до 0,83 грн), а "Киевоблгаз" — с 1,45 до 3,38 грн. В Днепре предлагают тариф в 2,8 грн вместо 0,93 грн, а в области — 2,41 грн вместо 1,17. Из всех газсбытов самые скромные повышения в проекты заложили Газопостачсервіс (+22%), НГХП "Сірка" (+39%) и Кіровоградгаз (+61%).

Практически все облгазы уже опубликовали проекты на своих сайтах, но практически все разместили их не на главных страницах, а внутри разделов. Проще всего найти необходимую информацию, прописав в поисковике название компании и запрос "тариф на распределение 2022".

[ + – ] Таблица со стоимостью газа по предложенным тарифам

НКРЭКУ утвердит проекты только в декабре, и велика вероятность, что регулятор урежет тарифы для многих поставщиков, как это было в 2020 году. Стоит напомнить, что по закону поставщики обязаны проводить открытые слушания по поводу изменений, на которых потребители могут оспорить предложенные тарифы или донести свои предложения. Некоторые компании уже отчитались о проведении таких заседаний.

Если принять в расчет среднюю стоимость по Украине и однокомнатную квартиру, жители которой за последний год израсходовали 530 кубометров газа, то с учетом НДС владельцу придется заплатить 2633 гривны всего или по 219 гривен в месяц. В случае с рекордно большим тарифом "Уманьгаза" сумма составит 5666 гривен за год или по 472 гривны в месяц.

Украинцам придется больше платить за газ, даже если они им не пользуются. При выпыске платежки газсбыты используют методику минимальной заказной мощности, которая учитывает потенциальный расход подключенного газового оборудования, такого как газовая плита, водонагревательная колонка и котел. Все вместе 314 кубометров газа. В среднем, владельцам придется за год заплатить 1559 гривен.

Ранее писали, что Украина одолжит природный газ в помощь Молдове. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, такое решение приняли в ответ на шантаж со стороны российского "Газпрома". Власти Молдовы позже отдадут долг не деньгами, а тем же газом.