Облгази збираються рекордно підняти тарифи для українців: названі нові розцінки

В середньому по країні компанії хочуть збільшити вартість своїх послуг майже на 200%, найбільше вимагає "Уманьгаз".

Обласні постачальники збираються значно підняти плату за розподіл газу населенню у 2022 році. Про це пише Kosatka.media, посилаючись на відповідні проекти.

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В середньому по Україні тарифи на доставку пропонують підняти з 1,44 до 4,14 гривень за кубічний метр, тобто на 199%. При цьому в деяких областях ціни можуть підскочити приблизно в п'ять разів і майже зрівнятися з вартістю самого газу. Таке зростання компанії обґрунтовують подорожчанням технологічного газу та інших ресурсів, індексацією зарплатні. Деякі також вказують підвищення плати за орендоване державне майно і компенсацію збитків минулих років.

Найбільше підвищення запропонували "Луганськгаз" (з 1,55 до 8,41 грн), "Уманьгаз" (з 1,78 грн до 8,91 грн) і "Одесагаз" (з 0,84 до 4,52 грн), їх клієнтам доведеться платити приблизно на 400% більше. "Київгаз" пропонує підняти ціну на паливо для жителів столиці на 168% (з 0,31 до 0,83 грн), а "Київоблгаз" — з 1,45 до 3,38 грн. У Дніпрі пропонують тариф в 2,8 грн замість 0,93 грн, а в області — 2,41 грн замість 1,17. З усіх газсбитов найскромніші підвищення в проекти заклали Газопостачсервіс (+ 22%), НГХП "Сірка" (+ 39%) і Кіровоградгаз (+ 61%).

Практично всі облгази вже опублікували проекти на своїх сайтах, але практично всі розмістили їх не на головних сторінках, а всередині розділів. Найпростіше знайти необхідну інформацію, прописавши в пошуковику назву компанії і запит "тариф на розподіл 2022".

[ + – ] Таблиця з вартістю газу за запропонованими тарифами

НКРЕКУ затвердить проекти тільки в грудні, і велика ймовірність, що регулятор уріже тарифи для багатьох постачальників, як це було в 2020 році. Варто нагадати, що згідно із законом постачальники зобов'язані проводити відкриті слухання з приводу змін, на яких споживачі можуть оскаржити запропоновані тарифи або донести свої пропозиції. Деякі компанії вже відзвітували про проведення таких засідань.

Якщо провести розрахунок, взявши середню вартість по Україні і однокімнатну квартиру, мешканці якої за останній рік витратили 530 кубометрів газу, то з урахуванням ПДВ власнику доведеться заплатити 2633 гривні за все або по 219 гривень на місяць. У випадку з рекордно великим тарифом "Уманьгазу" сума складе 5666 гривень за рік або за 472 гривні на місяць.

Українцям доведеться більше платити за газ, навіть якщо вони ним не користуються. При виписке платіжки газсбити використовують методику мінімальної замовний потужності, яка враховує потенційний витрата підключеного газового обладнання, такого як газова плита, водонагрівальна колонка і котел. Всі разом 314 кубометрів газу. В середньому, власникам доведеться за рік заплатити 1559 гривень.

Раніше писали, що Україна позичить природний газ в допомогу Молдові. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, таке рішення ухвалили у відповідь на шантаж з боку російського "Газпрому". Влада Молдови пізніше віддадуть борг не грошима, а тим же газом.