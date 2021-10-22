"Можемо собі дозволити": Україна надасть Молдові газ в борг (відео)

Відповідне прохання, розповів секретар РНБО Олексій Данілов, влада отримала від прем'єра Молдови. Причиною ситуації, що склалася, називають шантаж російського "Газпрому".

Рада національної безпеки і оборони України ініціювала звернення до міжнародних кіл про готовність України прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу понад ті 40 мільярдів кубів, які зобов'язався качати "Газпром" щорічно до 2024 року. Крім того, Україна безкоштовно надасть необхідну кількість газу в допомогу Молдові. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Радбезу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Трансляція брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова. Дивитися з 06:00

Данілов нагадав, що зараз Європа переживає енергетичну кризу, яка була створена у результаті "певних процесів", а саме — несприятливими ринковими умовами в ситуації, коли попит на енергоресурси досяг максимуму за останні 25 років.

"Ми сьогодні маємо контракт з Російською Федерацією на 40 млрд кубів газу, і ми можемо додатково до цього контракту без будь-яких проблем запропонувати нашим європейським друзям додатковий обсяг 55 млрд кубів газу. Таке рішення було прийнято сьогодні", — зазначив Данілов.

Також Данілов сказав, що Україна готова допомогти сусідній Молдові, яка зараз переживає гострий період нестачі природного газу. За словами секретаря, прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця направила в Україну відповідне звернення.

"Прем'єр-міністр України сьогодні отримав лист від прем'єр-міністра Молдови Наталії Гаврилиці з проханням про допомогу країні певним обсягом газу, щоб уникнути складної ситуації, яка виникла через те, що "Газпром" веде там шантаж", — додав секретар РНБО.

Також чиновник розповів, що газ буде надано Молдові "не за гроші".

"Ми вважаємо, що можемо собі дозволити це зробити, і ми говоримо, що ми цей газ поставлятимемо не за гроші. Цей газ буде переданий на певний період для того, щоб Молдова нам цей газ потім повернула", — уточнив він.

Раніше повідомлялося, що Росія не допомагатиме країнам Європи вирішити енергетичну кризу шляхом збільшення поставок газу за чинними маршрутами доти, поки Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) і Єврокомісія не завершать процес сертифікації трубопроводу "Північний потік-2".

Через зростання цін на природний газ енергетичні компанії в Європі в якості альтернативи переходять на вугілля, незважаючи на шкоду, що наноситься навколишньому середовищу.