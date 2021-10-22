"Можем себе позволить": Украина предоставит Молдове газ взаймы (видео)

Соответствующую просьбу, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, власти получили от премьера Молдовы. Причиной сложившейся ситуации называют шантаж российского "Газпрома".

Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал обращение к международным кругам о готовности Украины прокачивать дополнительно 55 миллиардов кубов газа сверх тех 40 миллиардов кубов, которые обязался качать "Газпром" ежегодно до 2024 года. Кроме того, Украина бесплатно предоставит необходимое количество газа в помощь Молдове. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совбеза.

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[ + – ] Трансляция брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова. Смотреть с 06:00

Данилов напомнил, что сейчас Европа переживает энергетический кризис, который был создан в результате "определенных процессов", а именно — неблагоприятными рыночными условиями в ситуации, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за последние 25 лет.

"Мы сегодня имеем контракт с Российской Федерацией на 40 млрд кубов газа, и мы можем дополнительно к этому контракту без каких-либо проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительный объем 55 млрд кубов газа. Такое решение было принято сегодня", — отметил Данилов.

Также Данилов сказал, что Украина готова помочь соседней Молдове, которая сейчас переживает острый период нехватки природного газа. По словам секретаря, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица направила в Украину соответствующее обращение.

"Премьер-министр Украины сегодня получил письмо от премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилице с просьбой о помощи стране определенным объемом газа во избежание сложной ситуации, которая возникла из-за того, что "Газпром" ведет там шантаж", — добавил секретарь СНБО.

В то же время чиновник рассказал, что газ будет предоставлен Молдове "не за деньги".

"Мы считаем, что можем себе позволить это сделать, и мы говорим, что мы этот газ будем поставлять не за деньги. Этот газ будет передан на определенный период для того, чтобы Молдова нам этот газ потом вернула", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Россия не будет помогать странам Европы решить энергетический кризис путем увеличения поставок газа по действующим маршрутам до тех пор, пока Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) и Еврокомиссия не завершат процесс сертификации трубопровода "Северный поток-2".

Из-за растущих цен на природный газ энергетические компании в Европе в качестве альтернативы переходят на уголь, несмотря на наносимый вред окружающей среде.