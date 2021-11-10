Цены на коммуналку не будут расти до конца сезона, - Шмыгаль

Чиновник заявил, что правительство выполнит свое обязательство и тарифы не будут расти до конца отопительного сезона.

Премьер-министр Денис Шмыгаль развеял манипуляции вокруг отопительного сезона в Украине. По словам чиновника, некоторые говорят о повышении тарифов на газ и отопление, а также об отсутствии газа в хранилищах, но ни то ни другое не соответствует действительности, говорится в пресс-службе главы Кабмина.

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Шмыгаль заверил: цены на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не растут и будут оставаться стабильными до конца отопительного сезона.

Также, по словам главы правительства, на сегодняшний день 97% жилых домов и зданий соцферы по всей Украине подключены к теплу.

"На 96% подключены детские сады и медицинские заведения. На 95% подключены к теплу школы. Более чем на 99% жилищный фонд подключен к теплоснабжению уже в 22 областях", — написал Шмыгаль.

Отмечается, что в Одесской и Херсонской областях процент подключений к теплу меньше, но по той причине, что в этих регионах достаточно долго сохранялось тепло и местные власти решили повременить с подключением батарей. Однако до конца этой недели процесс будет запущен.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, что более 2,5 млн домохозяйств будут получать субсидии по коммунальным услугам. Средний размер пособия в текущем отопительном сезоне составит 2 тыс. гривен, а максимальный – 5 тыс. гривен.