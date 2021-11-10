Ціни на комуналку не зростатимуть до кінця сезону, — Шмигаль

Чиновник заявив, що уряд виконає своє зобов'язання та тарифи не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розвіяв маніпуляції довкола опалювального сезону в Україні. За словами чиновника, деякі говорять про підвищення тарифів на газ та опалення, а також про відсутність газу у сховищах, але ні те, ні інше не відповідає дійсності, йдеться у пресслужбі глави Кабміну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Шмигаль запевнив: ціни на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію не зростають і залишатимуться стабільними до кінця опалювального сезону.

Також, за словами глави уряду, на сьогодні 97% житлових будинків та будівель соцфери по всій Україні підключено до тепла.

"На 96% підключено дитячі садки та медичні заклади. На 95% підключено до тепла школи. Більше ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже у 22 областях", — написав Шмигаль.

Зазначається, що в Одеській та Херсонській областях відсоток підключень до тепла менший, але через те, що в цих регіонах досить довго зберігалося тепло і місцева влада вирішила почекати з підключенням батарей. Однак до кінця цього тижня процес запустять.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, що понад 2,5 млн домогосподарств отримуватимуть субсидії щодо комунальних послуг. Середній розмір допомоги у поточному опалювальному сезоні становитиме 2 тис. гривень, а максимальний — 5 тис. гривень.