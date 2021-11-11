Доля частных компаний в госзаказе вооружений увеличивается, - эксперты

Фокус выяснил, какие частные компании в Украине преуспели на рынке вооружений и что они производят

В комментарии Фокусу Андрей Муравский, офицер по коммуникациям и адвокации Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) сообщил, что за последние пять лет доля частных компаний в выполнении оборонного заказа в Украине повысилась с 23% до 54%. В качестве крупнейшей частной компании, задействовано в ВПК, эксперт называет производителя авиамоторов "Мотор Сич". По его словам, собственником этого предприятия стали китайские компании, а Украина пытается вернуть контроль. Об этом он рассказал в материале "Рынок оружия. Кто в Украине лидер по продаже военной техники и сколько на ней зарабатываем".

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В числе успешных частных производителей бронетехники опрошенные Фокусом эксперты называют компании "Укрспецтехника", "Практика", "Украинская бронетехника". По словам Муравского "Практика" поставляет бронеавтомобили "Казак-5" в Саудовскую Аравию, "Украинская бронетехника" — бронеавтомобили "Варта" в Африку.

Частные производители вооружений отличаются от государственных более гибким подходом и активным использованием новейших разработок. Однако, проблемы у госкомпаний и коммерческого сектора общие. В комментарии Фокусу Оксана Сыроид, вице-президент по публичной политике и управлению Киевской школы экономики, отмечает, что оборонная промышленность в Украине остается единственной отраслью, где продолжают действовать принципы советской плановой экономики. Здесь эксперт ссылается на постановление Кабмина про ценообразование при производстве вооружений и военной техники, где прописаны нормативы относительно уровня зарплат, норм прибыли и др.

"Производитель, как частной так и государственной формы собственности, который не придерживается этих нормативов, не сможет поставлять свою продукцию на вооружение украинской армии. А предприятия заинтересованы в том, чтобы их изделия ставили на вооружение и платят за это большую коррупционную ренту. И дело не только в госзаказе. Поскольку Украина — воюющая страна, за рубежом более охотно покупают украинскую технику, прошедшую испытание войной", — говорит Сыроид. О других проблемах украинского оборонпрома и главных игроках этого рынка подробнее читайте в статье Фокуса "Рынок оружия. Кто в Украине лидер по продаже военной техники и сколько на ней зарабатываем"..