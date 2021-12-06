Наценка не более 15%: в Раде хотят вернуть государству право регулировать стоимость продуктов

Нардепы предлагают установить лимит наценки на гречку, масло, молоко и другие товары. Госрегулирование цен на такие продукты не применялось в Украине с 2017 года.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6374, которым предлагается вернуть государству право регулировать цены на продукты питания первой необходимости, установив лимит наценки на них в размере от 5% до 15%. Инициаторами документа стали более 20 народных депутатов из фракций и депутатских групп "Слуга народа", "За будущее", "Доверие" и внефракционные народные избранники. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива предусматривает установить госрегулирование цен на продукты, которые имеют существенную социальную значимость. Их перечень должен установить Кабинет министров, однако правительство, согласно документу, обязано ввести регулирование стоимости следующих продуктов:

крупа гречневая

сахар-песок

мука пшеничная высшего сорта

вермишель из муки высшего сорта пшеницы

молоко пастеризованное жирностью 2,5%

хлеб ржано-пшеничный

батон из пшеничной муки

яйца куриные С1

тушка куриная

вода минеральная негазированная

масло сливочное жирностью 72,5%

масло подсолнечное

Авторы инициативы считают, что документ позволит снизить цены на продукты, в частности, для незащищенных слоев населения. Нардепы также сослались на опыт стран Евросоюза, где, по их словам, стоимость до 97% аграрной продукции подлежит госрегулированию. В частности, речь идет о молоке, сахаре, кукурузе и оливковом масле.

В документе отмечается, что Кабмин с 1 июля 2017 года отменил государственное регулирование цен на свинину, колбасу, макароны, крупы, сахар, говядину, мясо птицы и другие товары, а Госпродпотребслужба больше не имеет полномочий для контроля стоимости продуктов. По мнению авторов законопроекта, такие шаги привели к росту цен.

Министерство экономического развития и торговли (ныне – Министерство экономики) в июне 2017 года заявило, что приостановление государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на потребительском рынке, поэтому пилотный проект оказался успешным.

Напомним, весной прошлого года Кабмин ввел госрегулирование цен на "социальные" продукты путем декларирования изменения их стоимости. Однако авторы данного законопроекта утверждают, что пенсионеры не всегда могут отследить, происходит ли такое декларирование в соответствии с законодательством или нет.

А весной этого года правительство ввело государственное регулирование цен на рынке бензина и дизельного топлива. Эксперты тогда прогнозировали возникновение дефицита топлива в связи с решением Кабмина.