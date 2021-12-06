Націнка не більше 15%: у Раді хочуть повернути державі право регулювати вартість продуктів

Нардепи пропонують установити ліміт націнки на гречку, олію, молоко й інші товари. Держрегулювання цін на такі продукти не застосовувалося в Україні з 2017 року.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №6374, яким пропонується повернути державі право регулювати ціни на продукти харчування першої потреби, встановивши ліміт націнки на них у розмірі від 5% до 15%. Ініціаторами документа стали понад 20 народних депутатів із фракцій і депутатських груп "Слуга народу", "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні народні обранці. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті парламенту.

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У записці пояснення до законопроєкту йдеться, що ініціатива передбачає встановити держрегулювання цін на продукти, які мають суттєву соціальну значимість. Їх перелік має встановити Кабінет міністрів, проте уряд, згідно з документом, зобов'язаний запровадити регулювання вартості таких продуктів :

крупа гречана

цукровий пісок

борошно пшеничне вищого ґатунку

вермішель із борошна вищого ґатунку пшениці

молоко пастеризоване жирністю 2,5%

хліб житньо-пшеничний

батон із пшеничного борошна

яйця курячі С1

тушка куряча

вода мінеральна негазована

масло вершкове жирністю 72,5%

олія соняшникова

Автори ініціативи вважають, що документ дозволить знизити ціни на продукти, зокрема для незахищених верств населення. Нардепи також послалися на досвід країн Євросоюзу, де, за їхніми словами, вартість 97% аграрної продукції підлягає держрегулюванню. Зокрема, йдеться про молоко, цукор, кукурудзу й оливкову олію.

У документі наголошується, що Кабмін із 1 липня 2017 року скасував державне регулювання цін на свинину, ковбасу, макарони, крупи, цукор, яловичину, м'ясо птиці й інші товари, а Держпродспоживслужба більше не має повноважень для контролю вартості продуктів. На думку авторів законопроєкту, такі кроки спричинили зростання цін.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі (нині – Міністерство економіки) в червні 2017 року заявило, що призупинення державного цінового регулювання суттєво не вплинуло на динаміку цін на споживчому ринку, тому пілотний проєкт виявився успішним.

Нагадаємо, навесні минулого року Кабмін запровадив держрегулювання цін на "соціальні" продукти шляхом декларування зміни їхньої вартості. Проте автори цього законопроєкту стверджують, що пенсіонери не завжди можуть відстежити, чи відбувається таке декларування відповідно до законодавства чи ні.

А навесні цього року уряд запровадив державне регулювання цін на ринку бензину та дизельного палива. Експерти тоді прогнозували виникнення дефіциту палива у зв'язку з рішенням Кабміну.