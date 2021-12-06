"Не знаю, чиї то кури". В Украине больше не производят курятину под брендом "Гавриловские курчата" (фото)

Под торговой маркой, которая принадлежит компании "Комплекс Агромарс", продают куриную продукцию неизвестного происхождения.

В Украине остановили производство и продажу курятины под брендом "Гавриловские курчата" еще в конце 2020 года. Эту информацию подтвердил гендиректор компании "Комплекс Агромарс" Иван Зазуля.

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В частности, директор предприятия прокомментировал информацию о том, что в украинских магазинах под брендом "Гавриловские курчата" продолжается продажа курятины неизвестного производства.

"Не знаю, чьи это куры. Мы их не продаем с конца 2020 года", — подчеркнул Иван Зазуля в комментарии журналистам.

В ноябре информационное агентство УНН публиковало информацию о том, что в магазины Запорожья от имени компании "Комплекс Агромарс" поставляются бройлеры от компании "Меритон", которая зарегистрирована в Мариуполе.

Журналисты обнародовали накладную, в которой говорится, что мариупольская компания "Меритон" получила сотни килограммов куриной продукции, произведенной под брендом "Гавриловские курчата".

[ + – ] В Запорожье под брендом-банкротом "Гавриловские курчата" продают курятину Фото: УНН

Ранее Фокус также сообщал о том, что производство курятины под брендом "Гавриловские курчата" было остановлено в конце 2020 года. Гендиректор компании Иван Зазуля утверждал, что птицефабрика в Киевской области закрылась 10 декабря 2020 года, а сотрудники предприятия ушли в отпуск за свой счет.

В августе прошлого года АМКУ оштрафовал на полмиллиона гривен компанию "Комплекс Агромарс" за непредоставление информации о функционировании предприятия по требованию ведомства. Весной 2021 года на платформе СЕТАМ начали продавать арестованные активы "Агромарс", который выпускал курятину под брендом "Гавриловские курчата".

В июле 2021 года Хозяйственный суд Киева открыл дело о банкротстве "Комплекс Агромарс", который является владельцем торговой марки "Гавриловские курчата". Но уже в августе апелляционный суд закрыл производство в отношении компании, удовлетворив жалобу руководства "Комплекс Агромарс".