"Не знаю, чиї то кури". В Україні більше не виробляють курятину під брендом "Гаврилівські курчата" (фото)

Під торговою маркою, що належить компанії "Комплекс Агромарс", продають курячу продукцію невідомого походження.

В Україні зупинили виробництво та продаж курятини під брендом "Гаврилівські курчата" ще наприкінці 2020 року. Цю інформацію підтвердив гендиректор компанії "Комплекс Агромарс" Іван Зазуля.

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Зокрема, директор підприємства прокоментував інформацію про те, що в українських магазинах під брендом "Гаврилівські курчата" продовжується продаж курятини невідомого виробництва.

"Не знаю, чиї то кури. Ми їх не продаємо з кінця 2020 року", — наголосив Іван Зазуля у коментарі журналістам.

У листопаді інформаційне агентство УНН публікувало інформацію про те, що до магазинів Запоріжжя від імені компанії "Комплекс Агромарс" поставляються бройлери від компанії "Мерітон", яка зареєстрована у Маріуполі.

Журналісти оприлюднили накладну, в якій йдеться про те, що маріупольська компанія "Мерітон" отримала сотні кілограмів курячої продукції, виробленої під брендом "Гаврилівські курчата".

[ + – ] У Запоріжжі під брендом-банкрутом "Гаврилівські курчата" продають курятину Фото: УНН

Раніше Фокус також повідомляв, що виробництво курятини під брендом "Гаврилівські курчата" було зупинено наприкінці 2020 року. Гендиректор компанії Іван Зазуля стверджував, що птахофабрика на Київщині закрилася 10 грудня 2020 року, а співробітники підприємства пішли у відпустку за свій рахунок.

Торішнього серпня АМКУ оштрафував на півмільйона гривень компанію "Комплекс Агромарс" за ненадання інформації про функціонування підприємства на вимогу відомства. Навесні 2021 року на платформі СЕТАМ почали продавати заарештовані активи "Агромарс", який випускав курятину під брендом "Гаврилівські курчата".

У липні 2021 року Господарський суд Києва відкрив справу про банкрутство "Комплекс Агромарс", який є власником торгової марки "Гаврилівські курчата". Але вже в серпні апеляційний суд закрив провадження щодо компанії, задовольнивши скаргу керівництва "Комплекс Агромарс".