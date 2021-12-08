Специальные экономические зоны на Донбассе: что изменит законопроект "слуг"

Документ, внесенный 89 депутатами, освободит подконтрольные территории Донбасса от платы за землю и налога на прибыль.

В парламенте Украины зарегистрирован проект закона о "специальных экономических зонах", который практически полностью освобождает Донбасс от налогов. Его инициаторами выступили 89 депутатов, среди них руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый замглавы Верховной Рады Александр Корниенко. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Депутат от "слуг" Юлия Гришина пояснила, что, согласно предложенной инициативе, в период 2022-2032 гг. подконтрольные Украине населенные пункты на территории Донецкой и Луганской областей могут быть освобождены от платы за землю, НДС на ввоз оборудования и рентной платы за использование водных и лесных ресурсов, а также налога на прибыль.

В тексте пояснительной записки к проекту закона сообщается, что необходимость в экономических спецзонах на этой территории Донбасса обусловлена разрушением местной экономики, существенными человеческими потерями и влиянием РФ.

"Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей наблюдается проблема устойчивого развития предпринимательства и низкий уровень привлечения инвестиций из-за отсутствия стратегического подхода для поддержки и развития бизнеса на территориях, пострадавших от вооруженной агрессии со стороны России", — отмечают авторы законопроекта.

Согласно плану, наличие специальных зон поможет создать "инвестиционно привлекательный регион с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой". Таким образом, считают депутаты, появятся предпосылки для постепенной реинтеграции оккупированных территорий.

Напомним, что о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей высказывался Леонид Кравчук после назначения на должность главы украинской делегации в ТКГ.

Ранее Фокус сообщал, что в начале июля 2021 года Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Парламент приняла три закона, прекращающих действие на территории аннексированного Крыма свободной экономической зоны (СЭЗ). Появление этих законов влечет за собой соответствующие изменения в Таможенном и Налоговом кодексе.