Спеціальні економічні зони на Донбасі: що змінить законопроєкт "слуг"

Документ, внесений 89 депутатами, звільнить підконтрольні території Донбасу від плати за землю та податку на прибуток.

У парламенті України зареєстровано проєкт закону про "спеціальні економічні зони", який практично повністю звільняє Донбас від податків. Його ініціаторами виступили 89 депутатів, серед них керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

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Депутат від "слуг" Юлія Гришина пояснила, що, згідно із запропонованою ініціативою, у період 2022-2032 рр. підконтрольні Україні населені пункти на території Донецької та Луганської областей можуть бути звільнені від плати за землю, ПДВ на ввезення обладнання та рентної плати за використання водних та лісових ресурсів, а також податку на прибуток.

У тексті пояснювальної записки до проєкту закону повідомляється, що потреба в економічних спецзонах на цій території Донбасу обумовлена руйнуванням місцевої економіки, суттєвими людськими втратами та впливом РФ.

"Наразі на території Донецької та Луганської областей спостерігається проблема сталого розвитку підприємництва та низький рівень залучення інвестицій через відсутність стратегічного підходу для підтримки та розвитку бізнесу на територіях, які постраждали від збройної агресії з боку Росії", — зазначають автори законопроєкту.

Згідно з планом, наявність спеціальних зон допоможе створити "інвестиційно привабливий регіон із розвиненою інфраструктурою та оновленою матеріально-технічною базою". Таким чином, вважають депутати, з’являться передумови для поступової реінтеграції окупованих територій.

Нагадаємо, що про створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей висловлювався Леонід Кравчук після призначення на посаду голови української делегації у ТКГ.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку липня 2021 року Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Парламент ухвалив три закони, які припиняють дію на території анексованого Криму вільної економічної зони (ВЕЗ). Поява цих законів спричиняє відповідні зміни у Митному та Податковому кодексі.