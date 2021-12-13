Украинцев в 2022 году ожидает значительное подорожание продуктов: эксперт назвала цены

В следующем году ожидается рост цен на молоко, мясо, сливочное масло, крупы, овощи борщового набора и другие продукты.

Несмотря на хороший урожай зерновых и других культур в этом году, в 2022 году украинцев ожидает подорожание почти всех продуктов питания. Лидерами по росту цены станут сахар и хлеб, прогнозируют в НААН, сообщает 112ua.tv.

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Так, в 2022 году ожидается рост цен на крупы: гречневая крупа подорожает на 15-20% – она будет стоить больше 65 грн/кг, гороховая крупа – 10-15% (больше 24 грн/кг), кукурузная крупа – 10-15% (более 20 грн/кг), ячменная – на 12-14% (превысит 18 грн/кг), пшеничная – на 10-15% (более 20 грн/кг).

Со следующего года хлеб будет дорожать на 1-1,5% ежемесячно, дают неутешительные прогнозы в НААН.

"Главная причина – огромный скачок цен на газ для предприятий. Пекарни на грани выживания. Цены на газ для них выросли в семь раз", – объясняет вице-президент НААН Ануш Балян.

Также украинцам, вероятно, придется есть не только дорогой хлеб, но и низкого качества. Так, во Всеукраинской ассоциации пекарей говорят, что скоро его будут выпекать из муки с пониженными хлебопекарными качествами. В Украине наблюдается дефицит зерна для производства качественной муки. Из-за значительного повышения цен на пшеницу на мировом рынке экспорта значительно вырос. И если на экспорт идет продовольственное зерно первого и второго классов, то в Украине остается фураж, ранее использовавшийся для корма скота.

В 2022 году в связи с ростом цен на энергоресурсы будут расти цены на молоко и молокопродукты. Также на ситуацию в молочной отрасли отрицательно влияет сокращение поголовья молочного скота и сокращение объемов производства молока.

В 2022 году возможно подорожание мяса птицы на 6-9%. Более того, в первом полугодии будут расти цены на все виды мяса (говядину, свинину).

В первом квартале 2022 года подорожает картофель, который сейчас втрое дешевле, чем год назад. Ожидается повышение цен на овощи на 15-20% по сравнению с ценами октября. А зимой-весной 2022 года картофель, вероятно, подорожает на примерно 35%.

Эксперт также предупреждает, что в 2022 году возможно подорожание сахара в розничных сетях на 20-30% в связи с инфляцией и увеличением накладных расходов оптовых и розничных сетей, связанных с повышением цен на энергоресурсы.

Продолжит дорожать и подсолнечное масло, которое с 42 грн за литр в конце 2020 года в мае нынешнего выросло до рекордных 62,57 грн/литр. Эксперты говорят, что если динамика ориентированных на мировой рынок экспортных цен на подсолнечное масло сохранится, а цена на семена подсолнечника достигнет 25 тыс. грн/т и продолжит расти цена электроэнергии, цены на подсолнечное масло для внутреннего рынка могут повыситься еще на 10%.

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