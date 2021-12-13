Українців у 2022 році очікує значне подорожчання продуктів: експертка назвала ціни

У наступному році очікується зростання цін на молоко, м'ясо, вершкове масло, крупи, овочі борщового набору й інші продукти.

Незважаючи на хороший урожай зернових та інших культур цього року, у 2022 році на українців очікує подорожчання майже всіх продуктів харчування. Лідерами зі зростання ціни стануть цукор і хліб, прогнозують у НААН, повідомляє 112ua.tv.

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Так, у 2022 році очікується зростання цін на крупи: гречана крупа подорожчає на 15-20% – вона коштуватиме більше за 65 грн/кг, горохова крупа – 10-15% (більше за 24 грн/кг), кукурудзяна крупа – 10-15 % (більше за 20 грн/кг), ячмінна – на 12-14% (перевищить 18 грн/кг), пшенична – на 10-15% (більше за 20 грн/кг).

Із наступного року хліб дорожчатиме на 1-1,5% щомісяця, дають невтішні прогнози НААН.

"Головна причина – величезний стрибок цін на газ для підприємств. Пекарні на межі виживання. Ціни на газ для них зросли в сім разів", – пояснює віцепрезидентка НААН Ануш Балян.

Також українцям, імовірно, доведеться їсти не лише дорогий хліб, а й низьку якість. Так, у Всеукраїнській асоціації пекарів кажуть, що незабаром його випікатимуть із борошна зі зниженими хлібопекарськими якостями. В Україні спостерігається дефіцит зерна для якісного борошна. Через значне підвищення цін на пшеницю на світовому ринку експорту значно зріс. І якщо на експорт іде продовольче зерно першого та другого класів, то в Україні залишається фураж, який раніше використовувався для корму худоби.

У 2022 році у зв'язку зі зростанням цін на енергоресурси зростатимуть ціни на молоко та молокопродукти. Також на ситуацію в молочній галузі негативно впливає скорочення поголів'я молочної худоби та скорочення обсягів виробництва молока.

2022 року можливе подорожчання м'яса птиці на 6-9%. Ба більше, у першому півріччі зростатимуть ціни на всі види м'яса (яловичину, свинину).

У першому кварталі 2022 року подорожчає картопля, яка зараз утричі дешевша, ніж рік тому. Очікується підвищення цін на овочі на 15-20% порівняно з цінами жовтня. А взимку-навесні 2022 року картопля, ймовірно, подорожчає приблизно на 35%.

Експертка також попереджає, що у 2022 році можливе подорожчання цукру в роздрібних мережах на 20-30% у зв'язку з інфляцією та збільшенням накладних витрат оптових і роздрібних мереж, пов'язаних із підвищенням цін на енергоресурси.

Продовжить дорожчати й соняшникова олія, яка з 42 грн за літр наприкінці 2020 року в травні цього року зросла до рекордних 62,57 грн/літр. Експерти кажуть, що якщо динаміка орієнтованих на світовий ринок експортних цін на олію збережеться, а ціна на насіння сягне 25 тис. грн/т і продовжить зростати ціна електроенергії, ціни на олію для внутрішнього ринку можуть підвищитися ще на 10%.

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