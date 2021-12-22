Твоя доля. Сколько смогут накопить юные украинцы с экономическим паспортом от Зеленского

Родившимся с 2019 года власть обещает открыть счета для зачисления средств от рентных платежей за пользование недрами Украины. По достижении 18 лет их можно будет потратить на обучение, покупку жилья, лечение. Или перевести на свой пенсионный счет.

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроекты для внедрения экономического паспорта. Фокус выяснил детали реформы, которая готовится на 2023 год.

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Недра Украины — каждому. Почти так, но с некоторыми поправками готовится реформа от президента Владимира Зеленского, гарантирующая каждому рожденному с 1 января 2019 года гражданину Украины участие в специальной накопительной системе с пафосным названием "Фонд будущих поколений". В Офисе президента подчеркивают, что реализация законов об экономическом паспорте позволит "инвестировать в украинскую молодежь и создаст условия для развития экономики и образования в Украине".

Большие планы. Кому положен экономический паспорт украинца

О том, что дети получат от государства некие выплаты за счет рентных платежей, глава государства объявил 1 декабря в рамках ежегодного послания в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Пакет законов для внедрения экономического паспорта зарегистрирован в парламенте. Это ключевой проект №6394 "Об экономическом паспорте", а также три других, которыми вносятся изменения в кодексы (№6395, №6396 и №6397).

Создаваемый государством Фонд будущих поколений рискует столкнуться в дальнейшем с двумя проблемами: надежностью и дефицитом средств для выплат участникам программы

В проекте №6394 отмечено, что участники Фонда — граждане Украины, рожденные с 1 января 2019 го­да. Прямые выплаты 18-летним не предусмотрены, а лишь на цели: обучение, приобретение жилья, лечение. Также участники смогут перевести накопленное на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего, считает инициативу выплат за счет ренты хорошей идеей, однако предлагает президенту расширить возможности системы экономического паспорта.

"Инициатива касается будущего детей. Идея хорошая. Чтобы мы говорили о реальном экономическом паспорте, было бы хорошо, чтобы у каждого гражданина был такой паспорт, ведь Конституция всех уравнивает в правах", — отмечает Амелин.

Законопроект "Об экономическом паспорте". Накопить и выплатить

Система экономического паспорта предполагает создание масштабной инфраструктуры в виде Фонда будущих поколений — юрлица, которое ведет неприбыльную деятельность. На счета Фонда поступают средства от рентных платежей за пользование недрами общегосударственного значения (нефть, газ, руда и пр.). Предполагается, что ежегодный взнос на одного участника составит две минимальные заработные платы (МЗП), сам Фонд должен заработать с 2023 года.

[ + – ] На счета Фонда будущих поколений будут поступать средства от рентных платежей за пользование недрами общегосударственного значения (нефть, газ, руда и пр.) Фото: Getty Images

Хранителем Фонда станет государственный банк, а управлять будет администратор. Накопления участников Фонда, согласно законопроекту, без дела не лежат на счетах банка, а зарабатывают инвестиционный доход. Для этого путем конкурсного отбора избирается КУА — компания по управлению активами. Впрочем, вариантов для заработка не так много — в проекте закона сказано, что направлять средства Фонда можно лишь на депозиты или покупку гос­облигаций (ОВГЗ). Только в документе не учтено, что Минфин планирует провести приватизацию практически всех госбанков, кроме одного — Укрэксимбанка, но его стратегия не предполагает никаких фондов.

"Или писали законопроект невнимательно, или в ОПУ не верят в будущее приватизации госбанков", — предполагает Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт "Case Украина".

Светлое будущее: сколько выплатит Фонд будущих поколений в 2037-м

В Офисе президента уверены, что в результате накоплений на счетах будущих поколений детям будет доступна сумма порядка 620 тыс. грн. Первые получатели "бонуса" от украинских недр появятся в 2037 году, когда исполнится 18 лет тем, кто родился в 2019-м. Однако многие опрошенные Фокусом эксперты сомневаются в том, что государство сможет реализовать столь далеко идущие многомиллиардные планы.

"Инициатива не выглядит особо реалистичной. Риск самый простой — банально не хватит денег", — говорит Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС). Согласно его подсчетам, нынешних рентных платежей точно не хватит, чтобы профинансировать отчисления в Фонд в размере двух МЗП ежегодно на каждого участника.

Чтобы мы говорили о реальном экономическом паспорте, было бы хорошо, чтобы у каждого гражданина был такой паспорт, ведь Конституция всех уравнивает в правах директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин

Чтобы не оказаться в ситуации острого дефицита средств нового Фонда, авторам проекта следовало бы продумать либо снижение отчислений на участника до одной МЗП в год, либо запланировать рост рентных платежей.

"Если будет идти одна МЗП, текущих рентных платежей как раз почти хватило бы, чтобы профинансировать систему в долгосрочном проектном режиме. Ребенок при достижении совершеннолетия при такой схеме получит примерно $6 тыс.", — отметил Дмитрий Горюнов. Если же ничего из перечисленного не произойдет, граждане и бизнес Украины окажутся в ситуации, когда их налоги идут не только на пенсии, но и на выплаты совершеннолетним в виде прямых дотаций из госбюджета.

"Будет так, как сейчас происходит с ПФУ, который больше чем на треть дотируется из госбюджета", — отмечает эксперт.

Кроме того что денег банально может не хватить, есть риск, что государству придется существенно повысить налоги, чтобы выдержать необходимый темп пополнения активов Фонда.

"Скептически отношусь к идее. Если мы отправляем часть ренты на личные счета граждан, то нам нужно поднимать ренту, то есть создавать нагрузку на производителей, а те в итоге переложат эти затраты на плечи потребителей. То есть так или иначе все это будет переноситься на потребителей", — говорит Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего.

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Но главным риском может стать надежность нового Фонда.

"Фонд — это юрлицо, потому гарантировать выплаты невозможно. Наряду с этим фактором Фонду присущи другие рисковые признаки, как и любому другому юрлицу публичного права, деятельность которого напрямую зависит от действий представителей исполнительной власти", — отмечает Владимир Пищида, адвокат ЮК Investment Service Ukraine.

Энергоэксперт Валентин Землянский также считает, что выполнение инициативы с будущими выплатами детям — под большим вопросом с точки зрения сохранения этих денег до указанного срока.

"Примеры есть. Фонд для выведения из эксплуатации блоков АЭС. Его ликвидировали, деньги разошлись, концов не найдешь", — отмечает Землянский.