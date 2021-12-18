Всемирный банк выделил на восстановления экономики Украины 300 млн евро
Во Всемирном банке акцентировали, что украинская экономика медленно восстанавливается от негативных последствий пандемии.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем помощи для Украины в размере 300 млн евро. Об этом говорится на сайте банка.
Отмечается, что средства предусмотрены на реформы для восстановления экономики и смягчение негативных последствий от пандемии коронавируса.
В финучреждении надеются, что украинские чиновники направят средства на реформы для экономического восстановления и роста.
Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи отметил, что сейчас в Украине отслеживается медленное и неустойчивое восстановление от последствий пандемии COVID-19. Он выразил надежду, что выделенные деньги помогут справиться с этой проблемой.
"Мы ожидаем, что эти реформы помогут повысить стандарты жизни, позволив примерно 4,6 миллионам мелких землевладельцев в Украине получить справедливую отдачу от труда и инвестировать в свой ценнейший актив", — говорится в сообщении банка на сайте.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении Украине второго транша макроэкономической помощи в размере 600 миллионов евро.