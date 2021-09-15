ЕС выделит Украине второй транш в размере 600 миллионов евро

Ожидается, что деньги пойдут на восстановление украинской экономики в условиях пандемии COVID-19. Фактическая выплата произойдет в октябре.

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении Украине второго транша макроэкономической помощи в размере 600 миллионов евро. Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, решение ЕК свидетельствует о "солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19".

"Благодарен ЕС, (президенту ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, (вице-президенту Еврокомиссии и еврокомиссару по вопросам торговли) Валдису Домбровскису за позитивную оценку проводимых Украиной реформ", — написал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что деньги пойдут на восстановление экономики после пандемии COVID-19.

"Мы углубляем наши отношения с ЕС, продолжая реформы, которые усилят устойчивость Европы", — написал глава правительства в Twitter.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис в комментарии "РБК-Украина" уточнил, что это вторая и последняя выплата в рамках программы на сумму 1,2 миллиарда евро. Прошлый транш от ЕС Украина получила в декабре 2020 года. Также он добавил, что фактическая выплата средств состоится в конце октября.

Напомним, во вторник, 14 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти страны также ожидают получения от МВФ транша в размере $750 миллионов в ноябре-декабре этого года.

А накануне Дня независимости Украины МВФ выделил $1,9 млрд специальных прав заимствования.