ЄС виділить Україні другий транш у розмірі 600 мільйонів євро

Очікується, що гроші підуть на відновлення української економіки в умовах пандемії COVID-19. Фактична виплата відбудеться в жовтні.

Єврокомісія (ЄК) ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу макроекономічної допомоги в розмірі 600 мільйонів євро. Про це в своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, рішення ЄК свідчить про "солідарність України та Євросоюзу в подоланні викликів і боротьбі з COVID-19".

"Вдячний ЄС, (президенці ЄК) Урсулі фон дер Ляєн, (віце-президенту Єврокомісії і єврокомісару з питань торгівлі) Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку проведених Україною реформ", — написав Зеленський.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що гроші підуть на відновлення економіки після пандемії COVID-19.

"Ми поглиблюємо наші відносини з ЄС, продовжуючи реформи, які посилять стійкість Європи", — написав глава уряду в Twitter.

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс у коментарі "РБК-Україна" уточнив, що це друга й остання виплата в межах програми на суму 1,2 мільярди євро. Минулий транш від ЄС Україна отримала в грудні 2020 року. Також він додав, що фактична виплата коштів відбудеться наприкінці жовтня.

Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада країни також очікує отримання від МВФ траншу в розмірі $750 мільйонів у листопаді-грудні цього року.

А напередодні Дня незалежності України МВФ виділив $1,9 млрд спеціальних прав запозичення.