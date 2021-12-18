Світовий банк виділив на відновлення економіки України 300 млн євро

У Світовому банку наголосили, що українська економіка повільно відновлюється від негативних наслідків пандемії.

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику допомоги для України у розмірі 300 млн євро. Про це йдеться на сайті банку.

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Наголошується, що кошти передбачені на реформи для відновлення економіки та пом'якшення негативних наслідків від пандемії коронавірусу.

У фінустанові сподіваються, що українські чиновники спрямують кошти на реформи для економічного відновлення та зростання.

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі зазначив, що зараз в Україні відстежується повільне та нестійке відновлення від наслідків пандемії COVID-19. Він висловив сподівання, що виділені гроші допоможуть упоратися із цією проблемою.

"Ми очікуємо, що ці реформи допоможуть підвищити стандарти життя, дозволивши приблизно 4,6 мільйонам дрібних землевласників в Україні отримати справедливу віддачу від праці та інвестувати у свій найцінніший актив", — йдеться у повідомленні банку на сайті.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія (ЄК) ухвалила рішення щодо виділення Україні другого траншу макроекономічної допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.