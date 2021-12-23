"Северный поток-2" может не запуститься из-за Путина, — Витренко

Транзит газа через Украину, как предупредил глава "Нафтогаза", сдерживает Россию от полномасштабного вторжения.

Газопровод "Северный поток-2" может не заработать из-за политики Владимира Путина. Об этом в интервью РБК заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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До анонса сертификации проекта для Украины негативным сценарием был запуск "Северного потока-2" в мае 2022 года.

Однако, как предупредил Юрий Витренко, на сегодняшний день существует вероятность, что российский газопровод не запустится вообще.

По словам главы "Нафтогаза", российскому "Газпрому" выгодно, чтобы проект заработал ближе к осени, а Украина придерживалась тактики, чтобы поставить Владимира Путина перед выбором.

"Он (Владимир Путин — ред.) должен полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убирать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие. Не просто не использовать, а потерять возможность. Например, когда он демонополизирует экспорт газа из РФ трубопроводным транспортом, он в значительной степени уменьшает возможности использовать газ как оружие. Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями", — продолжил Юрий Витренко.

Как отметил глава "Нафтогаза", Владимира Путина поставили перед серьезным выбором — либо выполнять европейские правила транзита газа, либо "Северный поток-2" работать не будет.

Юрий Витренко в интервью журналистам также развеял догадки о том, что цены на газ на европейских рынках упадут, если будет запущен газопровод.

"Я бы ожидал, что с введением "Северного потока-2" Россия физически прекратит транзит через Украину. Это еще больше утяжелит ситуацию на рынке газа в Европе", — подчеркнул председатель газового монополиста.

Также Юрий Витренко заявил, что Украина готова продлить договор о транзите газа через нашу страну, но судьба документа зависит напрямую от "Газпрома". Поставки топлива через украинские территории глава "Нафтогаза" назвал вопросом национальной безопасности и сдерживающим фактором от полномасштабного вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что в Сенате США шантажом добились рассмотрения санкций против "Северного потока-2". Республиканец Тед Круз согласился не блокировать рассмотрение кадровых вопросов, которые были инициированы Джо Байденом, в обмен на то, что сенаторы рассмотрят его законопроект о введении ограничений в отношении российского газопровода.

В запуске газопровода "Северный поток-2" также засомневался вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Топ-чиновник назвал российский проект геополитической ошибкой и заявил, что газопровод не соответствует европейским правилам андаблдинга.