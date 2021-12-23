"Північний потік-2" може не запуститися через Путіна, — Вітренко

Транзит газу через Україну, як попередив голова "Нафтогазу", утримує Росію від повномасштабного вторгнення.

Газопровід "Північний потік-2" може не запрацювати через політику Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю РБК заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

До анонсу сертифікації проєкту для України негативним сценарієм був запуск "Північного потоку-2" у травні 2022 року.

Проте, як попередив Юрій Вітренко, сьогодні існує ймовірність, що російський газопровід не запуститься взагалі.

За словами голови "Нафтогазу", російському "Газпрому" вигідно, щоб проєкт запрацював ближче до осені, а Україна дотримувалася тактики, щоб поставити Володимира Путіна перед вибором.

"Він (Володимир Путін — ред.) повинен повністю поміняти підходи до постачання газу до Європи, прибирати геополітику з цього та втратити можливість використовувати газ як зброю. Не просто не використати, а втратити можливість. Наприклад, коли він демонополізує експорт газу з РФ трубопровідним транспортом, він значною мірою зменшує можливості використовувати газ як зброю. Тоді газ буде просто продаватися на кордоні або всередині Росії, експортуватися різними компаніями", — продовжив Юрій Вітренко.

Як зазначив глава "Нафтогазу", Володимира Путіна поставили перед серйозним вибором — або виконувати європейські правила транзиту газу, або "Північний потік-2" не працюватиме.

Юрій Вітренко в інтерв'ю журналістам також розвіяв здогади про те, що ціни на газ на європейських ринках впадуть, якщо буде запущено газопровід.

"Я б очікував, що із запровадженням "Північного потоку-2" Росія фізично припинить транзит через Україну. Це ще більше ускладнить ситуацію на ринку газу в Європі", — наголосив голова газового монополіста.

Також Юрій Вітренко заявив, що Україна готова продовжити договір про транзит газу через нашу країну, але доля документу безпосередньо залежить від "Газпрому". Постачання палива через українські території глава "Нафтогазу" назвав питанням національної безпеки та стримуючим фактором від повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що в Сенаті США шантажем домоглися розгляду санкцій проти "Північного потоку-2". Республіканець Тед Круз погодився не блокувати розгляд кадрових питань, ініційованих Джо Байденом, в обмін на те, що сенатори розглянуть його законопроєкт про запровадження обмежень щодо російського газопроводу.

У запуску газопроводу "Північний потік-2" засумнівався віцеканцлер ФРН Роберт Габек. Топчиновник назвав російський проєкт геополітичною помилкою та заявив, що газопровід не відповідає європейським правилам андаблдингу.