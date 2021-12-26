Выстрелило! Бизнес на шампанском в интернете стал выгоднее, чем биткоины

Некоторые марки элитного шампанского подорожали более, чем на 80%.

Бизнес на элитном шампанском в интернете в этом году стал более выгодным, чем бизнес на биткоинах или в сфере IT, сообщает Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Речь идет о торговле элитными игристыми винами на онлайн-платформах — по аналогии с операциями с ценными бумагами и криптовалютой.

В 2021 году некоторые бутылки игристого вина подорожали более чем на 80%. Марочные шампанские вина прибавили в цене почти 34% с учетом интереса инвесторов.

Важно

Не стесняйтесь, ешьте ложкой! За что ценится черная икра и как ее правильно выбирать и поедать

В рейтинге самых подорожавших напитков в "Индексе Бордо" (от платформы LiveTrade) на шампанское пришлось 15 мест из 20.

Вино Salon le Mesnil урожая 2002 года в этом году подорожало более, чем на 80% на LiveTrade и Liv-ex за бутылку нужно отдать около 16 тыс. долларов.

Сравнение не в пользу биткоина: он подорожал только на 75%, а рост индекса NYFANG+TM, который учитывает акции Amazon, Facebook, Google, Netflix и Tesla, оказался примерно в пять раз более скромным, чем удорожание упомянутой марки шампанского.

Такие вина, как Krug 2000, Bollinger La Grande Année 2007, Cristal Rosé 2008 и Dom Pérignon P2 2002 сейчас стоят на 54-55% больше, чем в прошлом году, вино Krug 2002-го и 1996 годов — на 70%, равно как и Comtes de Champagne 2006.

Высокую стоимость игристого сформировало в том числе и ограниченное предложение после того, как в прошлом году Комитет Шампани сократил производство из-за пандемии, а также из-за морозов и плесени, которые ударили по виноградникам в 2021 году, пишет FT.

Накануне сообщалось, что криптовалюта биткоин достигла минимальной цены в рамках коррекции и начнет дорожать.