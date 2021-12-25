Биткоин достиг "дна" коррекции и скоро вырастет до $70 тыс., — Bloomberg

По итогам года BTC подорожал на 66%, а сейчас находится в стадии "бычьего рынка".

Главный стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что криптовалюта биткоин достигла минимальной цены в рамках коррекции и начнет дорожать. Свой прогноз эксперт озвучил в подкасте The Tape.

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По словам Майка МакГлоуна, на этой неделе биткоин закрепился на уровне $45 тыс, который стал актуальным "дном" на этом этапе его развития. Cейчас токен перешел к устойчивым "бычьим гонкам".

Аналитик предполагает, что в ближайшем будущем стоимость криптовалюты восстановится и даже вырастет до $70 тыс. Как напомнил Майк МакГлоун, по результатам 2021 года она подорожала на 66%.

По данным сервиса CoinMarketCap, 25 декабря биткоин торговался на уровне $50,7 тыс. Сейчас исторический ценовой рекорд токена составляет около $69 тыс, он был достигнут в ноябре этого года.

В недавнем прогнозе Crypto Outlook 2022 Майк МакГлоун предсказал, что нормализация доходности фондового рынка и снижение доходности казначейских облигаций США могут сказаться на показателях биткоина и Ethereum. Развитие NFT и стейблкоинов (криптовалют, привязанных к фиатным валютам) заставят людей еще больше принять криптовалюту в следующем году.

"Биткойн, похоже, движется по траектории к $ 100 000… Приостановленный, скорректированный и обновленный бычий рынок — вот мы видим, как биткойн приближается к 2022 году… Мы рассматриваем рост скорее как вопрос времени, особенно из-за экономических основ увеличения спроса по сравнению с уменьшением поставок", — подчеркнул МакГлоун.

Недавно трейдер Тон Вейс предположил, что из-за коррекции биткоин может подешеветь до $20 тыс. По его наблюдениям, подобная ситуция уже возникала в марте 2020 года. В 2024 году падение должно произойти из-за халвинга.

Ранее писали, что биткойн-майнеры заработали более $15 миллиардов в 2021 году. По сравнению с 2020-м доходы от добычи первых криптовалют увеличился на 206%.

Сообщали также, что владелец вспомнил про биткоины, когда они подорожали до $15 млн. Неизвестный инвестор с 2013 года не использовал свой кошелек, в котором хранились 321 BTC, но недавно проявил активность.