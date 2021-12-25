Біткоїн досяг "дна" корекції і скоро зросте до $70 тис., — Bloomberg

За підсумками року BTC подорожчав на 66%, а зараз перебуває на стадії "бичачого ринку".

Головний стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун заявив, що криптовалюта біткоїн досягла мінімальної ціни в рамках корекції і почне дорожчати. Свій прогноз експерт озвучив у підкасті The Tape.

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За словами Майка МакГлоуна, цього тижня біткоїн закріпився на рівні $45 тис, який став актуальним "дном" на цьому етапі його розвитку. Зараз токен перейшов до стійких "бичачих перегонів".

Аналітик припускає, що найближчим часом вартість криптовалюти відновиться і навіть зросте до $70 тис. Як нагадав Майк МакГлоун, за результатами 2021 року вона подорожчала на 66%.

За даними сервісу CoinMarketCap, 25 грудня біткоїн торгувався на рівні $50,7 тис. Зараз історичний ціновий рекорд токена становить близько $69 тис, його було досягнуто в листопаді цього року.

У нещодавньому прогнозі Crypto Outlook 2022 Майк МакГлоун передбачив, що нормалізація прибутковості фондового ринку та зниження прибутковості казначейських облігацій США можуть позначитися на показниках біткоїну та Ethereum. Розвиток NFT та стейблкоїнів (криптовалют, прив'язаних до фіатних валют) змусять людей ще більше прийняти криптовалюту наступного року.

"Біткойн, схоже, рухається траєкторією до $100 000... Припинений, скоригований і оновлений бичачий ринок — ось ми бачимо, як біткойн наближається до 2022 року... Ми розглядаємо зростання швидше як питання часу, особливо через економічні засади збільшення попиту в порівнянні зі зменшенням поставок", — наголосив МакГлоун.

Нещодавно трейдер Тон Вейс припустив, що через корекцію біткоїн може подешевшати до $20 тис. За його спостереженнями, подібна ситуація вже виникала в березні 2020 року. У 2024 році падіння має статися через халвінг.

Раніше писали, що біткойн-майнери заробили понад $15 мільярдів у 2021 році. Порівняно з 2020-м прибутки від видобутку перших криптовалют збільшився на 206%.

Повідомляли також, що власник згадав про біткоїни, коли вони подорожчали до $15 млн. Невідомий інвестор з 2013 року не використав свій гаманець, у якому зберігалися 321 BTC, але нещодавно виявив активність.