Стабильности не ждите: каким будет курс гривны в 2022 году

Ухудшение экономических ожиданий, угроза российского вторжения, низкие цены на товары украинского экспорта и высокие цены на импортные энергоносители – ключевые факторы влияния на гривну в 2022 году. Фокус выяснил, каким может быть курс гривны в 2022 году.

Уходящий 2021 год стал для гривны довольно благоприятным периодом. По данным НБУ, среднегодовой курс на межбанковском валютном рынке (справочное значение курса на 12.00) с 4 января по 28 декабря 2021 года составил 27,26 грн./долл. По сравнению со средним курсом в 2020 году гривна девальвировала всего на 0,85%.

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Однако на 2022 год прогнозы совсем другие – гривне прочат более глубокое падение. Даже в госбюджете на 2022 год правительство предусмотрело девальвацию – установило средний курс по году на уровне 28,6 грн./долл. При реализации такого сценария национальная валюта упадет на 4,9% (среднегодовой курс).

Впрочем, эксперты говорят, что девальвация не так страшна для экономики и населения, как может показаться. Фокус выяснил, чего ждать от курсовых колебаний в 2022 году.

Факторы влияния: что давит на гривну в 2022 году

Одним из главных факторов влияния на валютный рынок является платежный баланс. По данным НБУ, в третьем квартале 2021 года дефицит внешней торговли товарами и услугами составил 1 млрд. долл. или 1,7% от ВВП. Хотя в стране растет как импорт, так и экспорт, однако объем импорта превышает объем экспорта, создавая отрицательное сальдо.

[ + – ] В госбюджете на 2022 год правительство предусмотрело девальвацию – установило средний курс по году на уровне 28,6 грн./долл Фото: НБУ

По данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года экспорт товаров из Украины составил 54,47 млрд. долл., что на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. А импорт товаров в Украину за этот период составил 57,03 млрд. долл., на 32,1% больше по сравнению с январем-октябрем 2020 года. Сальдо внешней торговли Украины было отрицательным и составило 2,56 млрд. дол.

На торговый баланс оказывали в 2021 году влияние два ключевых фактора – это цены на импортные энергоносители (нефть, уголь и газ), а также цены на мировых рынках на товары украинского экспорта (прежде всего, металлургию, продукцию химпрома и зерно).

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Негативные тенденции для развивающихся экономик мира, в том числе, и для Украины, в 2021 году наметились во втором полугодии. В Нацбанке отметили, что в третьем квартале существенно ускорился рост энергетического импорта, прежде всего, за счет природного газа. В своем "Макроэкономическом и монетарном обзоре" за ноябрь 2021 года аналитики НБУ сообщили о ряде важнейших внешних факторов, которые касаются и украинской экономики. Среди них – рост цен на природный газ на европейских рынках из-за ограниченных объемов снабжения Россией и низкого уровня запасов. Также сталь и железная руда дешевели ввиду вялого внутреннего спроса в Китае, накопленных запасов и слабого спроса со стороны отдельных стран Ближнего Востока. Цены на пшеницу продолжали расти из-за низких объемов мировых запасов, высокий спрос на фуражную пшеницу и повышение цен на удобрения вследствие удорожания газа.

Конечно, все указанные факторы отражаются и на ситуации с гривной. Возможное падение темпов экспорта из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках снижает приток валютной выручки, в то время как быстро растущие цены на импортные энергоносители создают повышенный спрос на валюту, что в итоге приводит к девальвационным скачкам. С начала сентября 2021 года по 28 декабря гривна девальвировала почти на 1% до 27,23 грн./долл. А пиковыми скачками на валютном рынке отмечено 6 декабря, когда курс на межбанке достиг уровня 27,39 грн./долл.

Курс гривны 2022: от 27 до 28 и дальше

В 2022 году давление на гривну будет продолжаться, если цены на природный газ, нефть и уголь в Европе будут продолжать свой рост. Кроме того, негативные новости о ситуации с российскими войсками около границы Украины и угроза агрессии со стороны РФ будут воздействовать на общий новостийный фон, что будет влиять на активность инвесторов и приток инвестиций в страну. Само собой, что это также ведет гривну в сторону ослабления.

"Курс в 2022 году будет чуть слабее, чем в 2021 году. Каких-то предпосылок для ожиданий резкого изменения курса нет, потому что внешние счета, в целом, сбалансированы, но эпизодически эта нервозность, которая появляется из-за российского фактора, может давить на обменный курс. Но фундаментально каких-то предпосылок для укрепления или ослабления гривны сегодня нет", — отметил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

В 2022 году, как и прежде, Национальный банк будет практиковать политику гибкого курсообразования, а значит, выходить на рынок и скупать излишки валюты, а также изредка предлагать валюту на продажу при острых девальвационных пиках.

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"Нацбанк сглаживает колебания и порой подключает курсовую политику к достижению инфляционных целей (как в 2021 году), но не ставит своей целью как-то сдерживать курс. В 2022 году будет девальвационное давление на валюту, и здесь снова сворачивание количественного смягчения будет играть основную роль, потому что это расширение торгового дефицита и возможные сложности с привлечением капитала. Будет ли этот курс 27,7 или 28,6, это зависит от того, насколько в сильную коррекцию цен вы верите или насколько сильное восстановление спроса на инвестиционный импорт вы закладываете. По большому счету, какие-либо отклонения по этим факторам могут изменить курс в ту или иную сторону. Мы считаем (или больше надеемся), что в частности, коррекция цен на продукты питания будет умеренной и постепенной, поэтому соглашаемся, что будет ослабление курса, но ожидаем, что этот процесс будет очень умеренным", — отмечает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина.

Ситуация с торговым балансом в 2022 году будет одной из решающих для курса национальной валюты.

"В последние 6 месяцев Украина столкнулась со значительным ухудшением условий торговли: цены импорта четко переняли лидерство в росте от цен экспорта. До сих пор влияние этого негативного фактора смягчалось реализацией рекордного урожая и ограниченным импортом энергоресурсов, однако эти демпферы носят временный характер. Мы увеличили оценку дефицита текущего счета платежного баланса в 2022 году до 4% ВВП. Такой дефицит не является непосредственно угрожающим макрофинансовой стабильности, однако он сместит баланс валютного рынка в сторону преобладания спроса. Наш базовый прогноз предполагает среднегодовой обменный курс в 2022 году на 28,25 грн/долл", — отмечает Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина.

[ + – ] Курс 28,6 гривен за доллар вполне реалистичен, считают эксперты Фото: НБУ

Прогнозы и пересмотры: в чем риски для гривны в 2022 году

Опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют девальвацию в 2022 году по сравнению с курсом в 2021 году (среднегодовой уровень) на 1-5%. То есть, при самом оптимистичном для Украины сценарии развития событий в экономике (рост экспорта, замедление инфляции, удачные новые внешние заимствования, снижение цены природного газа на европейском рынке) курс гривны может ослабеть на 1% до 27,7 грн./долл. (среднегодовой уровень). Однако при более высокой турбулентности, которая в 2022 году выльется продолжением галопирующего роста мировых цен на газ с одновременным снижением котировок в мире продукции металлургии и агропродукции, сценарий девальвации на 5% до уровня 28,6 грн./долл., заложенного в госбюджете, более чем возможен.

"Курс 28,6 – вполне реалистичен. Факторы влияния – платежный баланс, в который входит торговый баланс. Если в этом году с торговым балансом было все отлично, благодаря хорошим ценам в мире на сырьевые товары (товары украинского экспорта), то сейчас наблюдаем высокие цены на энергоносители и ожидание спада цен на сырьевые товары. Если ситуация будет такая, что конъюнктура по сырью не будет благоприятной, то девальвация на 5% вполне возможна", — отмечает глава отдела аналитики ИК Adamant Capital Константин Фастовец.

[ + – ] Сценарий девальвации на 5% до уровня 28,6 грн./долл., заложенного в госбюджете, более чем возможен Фото: НБУ

Большинство экономистов в стране закладывают в свои прогнозы на 2022 год планы пересмотра с оглядкой на быстро меняющуюся ситуацию в мире. А "черным лебедем", способным перевернуть любые макропрогнозы, в мире остается ситуация с пандемией COVID-19. В то время как для Украины существует свой набор риск-факторов, что могут существенно повлиять на экономику и курсовые колебания. "Ключевой риск: потенциальное вторжение российских войск. Второстепенные риски: рост цен на энергоносители, высокий уровень инфляции в развитых странах, неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства, политическая турбулентность", — считает Тарас Кучер, менеджер департамента по вопросам инвестиционной деятельности "ОТП Капитал".