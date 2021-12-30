Стабільності не чекайте: яким буде курс гривні у 2022 році

Погіршення економічних очікувань, загроза російського вторгнення, низькі ціни на товари українського експорту та високі ціни на імпортні енергоносії – ключові фактори впливу на гривню у 2022 році. Фокус з'ясував, яким може бути курс гривні 2022 року.

2021 рік, що минає, став для гривні досить сприятливим періодом. За даними НБУ, середньорічний курс на міжбанківському валютному ринку (довідкове значення курсу на 12.00) з 4 січня до 28 грудня 2021 року становив 27,26 грн/дол. Порівняно із середнім курсом у 2020 році гривня девальвувала лише на 0,85%.

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Проте на 2022 рік прогнози зовсім інші – гривні пророкують глибше падіння. Навіть у держбюджеті на 2022 рік уряд передбачив девальвацію – встановив середній курс року на рівні 28,6 грн/дол. За реалізації такого сценарію національна валюта впаде на 4,9% (середньорічний курс).

Втім, експерти кажуть, що девальвація не така страшна для економіки та населення, як може здатися. Фокус з'ясував, чого чекати від курсових коливань у 2022 році.

Чинники впливу: що тисне на гривню 2022 року

Одним із головних факторів впливу на валютний ринок є платіжний баланс. За даними НБУ, у третьому кварталі 2021 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами становив 1 млрд дол., або 1,7% від ВВП. Хоча в країні зростає як імпорт, так і експорт, проте обсяг імпорту перевищує обсяг експорту, створюючи негативне сальдо.

[ + – ] У держбюджеті на 2022 рік уряд передбачив девальвацію – встановив середній курс року на рівні 28,6 грн/дол. Фото: НБУ

За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року експорт товарів з України становив 54,47 млрд дол., що на 37,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. А імпорт товарів в Україну за цей період становив 57,03 млрд дол., на 32,1% більше порівняно із січнем-жовтнем 2020 року. Сальдо зовнішньої торгівлі України було негативним і становило 2,56 млрд дол.

На торговий баланс впливали у 2021 році два ключові фактори – це ціни на імпортні енергоносії (нафта, вугілля та газ), а також ціни на світових ринках на товари українського експорту (перш за все, металургію, продукцію хімпрому та зерно).

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Негативні тенденції для економік світу, що розвиваються, зокрема, і для України, у 2021 році намітилися у другому півріччі. У Нацбанку зазначили, що у третьому кварталі суттєво прискорилося зростання енергетичного імпорту, насамперед, за рахунок природного газу. У своєму "Макроекономічному та монетарному огляді" за листопад 2021 року аналітики НБУ повідомили про низку найважливіших зовнішніх факторів, які стосуються й української економіки. Серед них – зростання цін на природний газ на європейських ринках через обмежені обсяги постачання Росії та низький рівень запасів. Також сталь і залізняк дешевшали через млявий внутрішній попит у Китаї, накопичені запаси і слабкий попит з боку окремих країн Близького Сходу. Ціни на пшеницю продовжували зростати через низькі обсяги світових запасів, високий попит на фуражну пшеницю та підвищення цін на добрива внаслідок подорожчання газу.

Звичайно, усі зазначені фактори відбиваються і на ситуації з гривнею. Можливе падіння темпів експорту через несприятливу кон'юнктуру на світових ринках знижує приплив валютної виручки, тоді як ціни на імпортні енергоносії, що швидко зростають, створюють підвищений попит на валюту, що в результаті призводить до девальваційних стрибків. З початку вересня 2021 року до 28 грудня гривня девальвувала майже на 1% до 27,23 грн/дол. А піковими стрибками на валютному ринку відзначено 6 грудня, коли курс на міжбанку досягнув рівня 27,39 грн/дол.

Курс гривні 2022: від 27 до 28 і далі

У 2022 році тиск на гривню продовжуватиметься, якщо ціни на природний газ, нафту та вугілля в Європі продовжуватимуть своє зростання. Крім того, негативні новини про ситуацію з російськими військами біля кордону України та загроза агресії з боку РФ впливатимуть на загальний фон новин, що впливатиме на активність інвесторів та приплив інвестицій до країни. Зрозуміло, що це також веде гривню в бік ослаблення.

"Курс у 2022 році буде трохи слабшим, ніж у 2021 році. Якихось передумов для очікувань різкої зміни курсу немає, тому що зовнішні рахунки в цілому збалансовані, але епізодично ця нервозність, яка з'являється через російський фактор, може тиснути на обмінний курс. Але фундаментально якихось передумов для зміцнення чи ослаблення гривні сьогодні немає", — зазначив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

У 2022 році, як і раніше, Національний банк практикуватиме політику гнучкого курсоутворення, а отже, виходитиме на ринок і скуповуватиме надлишки валюти, а також зрідка пропонуватиме валюту на продаж при гострих девальваційних піках.

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"Нацбанк згладжує коливання і часом підключає курсову політику до досягнення інфляційних цілей (як у 2021 році), але не ставить за мету якось стримувати курс. У 2022 році буде девальваційний тиск на валюту, і тут знову згортання кількісного пом'якшення буде відігравати роль", тому що це розширення торгового дефіциту і можливі складності із залученням капіталу. Чи буде цей курс 27,7 або 28,6, залежить від того, наскільки в сильну корекцію цін ви вірите чи наскільки сильне відновлення попиту на інвестиційний імпорт ви закладаєте. За великим рахунком, будь-які відхилення за цими факторами можуть змінити курс у той чи інший бік. Ми вважаємо (або більше сподіваємося), що, зокрема, корекція цін на продукти харчування буде помірною та поступовою, тому погоджуємось, що буде ослаблення курсу, але очікуємо, що цей процес буде дуже помірним", — зазначає Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна.

Ситуація з торговим балансом у 2022 році буде однією з вирішальних для курсу національної валюти.

"В останні 6 місяців Україна зіткнулася зі значним погіршенням умов торгівлі: ціни імпорту чітко перейняли лідерство в зростанні від цін експорту. Досі вплив цього негативного фактора пом'якшувався реалізацією рекордного врожаю та обмеженим імпортом енергоресурсів, проте ці демпфери мають тимчасовий характер. Ми збільшили оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу у 2022 році до 4% ВВП, що не є безпосередньо загрозливим макрофінансовій стабільності, однак він змістить баланс валютного ринку в бік переважання попиту. Наш базовий прогноз передбачає середньорічний обмінний курс у 2022 році на 28,25 грн/дол.", — зазначає Олексій Блінов, начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Україна.

[ + – ] Курс 28,6 гривень за долар цілком реалістичний, вважають експерти Фото: НБУ

Прогнози та перегляди: у чому ризики для гривні у 2022 році

Опитані Фокусом експерти прогнозують девальвацію 2022 року порівняно з курсом 2021 року (середньорічний рівень) на 1-5%. Тобто за найоптимістичнішого для України сценарію розвитку подій в економіці (зростання експорту, уповільнення інфляції, вдалі нові зовнішні запозичення, зниження ціни природного газу на європейському ринку) курс гривні може послабшати на 1% до 27,7 грн/дол. (Середньорічний рівень). Проте за більш високої турбулентності, яка у 2022 році виллється продовженням стрімкого зростання світових цін на газ з одночасним зниженням котирувань у світі продукції металургії та агропродукції, сценарій девальвації на 5% до рівня 28,6 грн/дол., закладеного в держбюджеті, більш ніж можливий.

Курс 28,6 – цілком реалістичний. Фактори впливу – платіжний баланс, до якого входить торговельний баланс. Якщо цього року з торговим балансом було все чудово, завдяки хорошим цінам у світі на сировинні товари (товари українського експорту), то зараз спостерігаємо високі ціни на енергоносії та очікування спаду цін на сировинні товари. Якщо ситуація буде такою, що кон'юнктура сировини не буде сприятливою, то девальвація на 5% цілком можлива", — зазначає голова відділу аналітики ІК Adamant Capital Костянтин Фастовець.

[ + – ] Сценарій девальвації на 5% до рівня 28,6 грн/дол., закладеного в держбюджеті, більш ніж можливий Фото: НБУ

Більшість економістів у країні закладають у свої прогнози на 2022 рік плани перегляду з огляду на ситуацію, що швидко змінюється у світі. А "чорним лебедем", здатним перевернути будь-які макропрогнози, у світі залишається ситуація з пандемією COVID-19. У той час як для України існує свій набір ризик-факторів, що можуть суттєво вплинути на економіку та курсові коливання. "Ключовий ризик: потенційне вторгнення російських військ. Другорядні ризики: зростання цін на енергоносії, високий рівень інфляції в розвинених країнах, несприятливі погодні умови для сільського господарства, політична турбулентність", — вважає Тарас Кучер, менеджер департаменту з питань інвестиційної діяльності "ОТП Капітал" .