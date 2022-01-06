Долларовый рекорд: экспорт товаров из Украины достиг $68,2 млрд

Выше этот показатель был лишь в 2011-2012 годах, но тогда статистика учитывала товары из Крыма и ОРДЛО, сообщила министр экономики.

В прошлом году Украина продемонстрировала рекордный показатель экспорта – 68,24 млрд долларов. Об этом сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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Примерно такие же показатели экспорта в Украине были в 2011-м (68,39 млрд долларов) и в 2012 годах (68,81 млрд долларов), отметила она.

"Тогда в статистике не было печальной ремарки – "кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", — написала Свириденко.

В 2020 году объем украинского экспорта составил 49,21 млрд долларов.

[ + – ] На графике видно, что за 2021 год товарооборот удалось увеличить почти на 37%

Министр анонсировала "хорошие новости" на 15 февраля, поскольку в этот день объявят общий внешнеторговый баланс Украины (товары и услуги).

По данным Госстата Украины, в 2012 году Украина экспортировала товаров на 68,8 млрд долларов. Тогда в структуре экспорта преобладали продукты животного и растительного происхождения. А за январь-октябрь 2021 года объем экспорта товаров составил 54,5 млрд долларов.

[ + – ] Экспорт товаров и услуг из Украины (помесячно, в тыс. долларов) Фото: TradingView.com

Что с товарооборотом?

За прошлый год товарооборот составил 141,54 млрд долларов, на 36,71% больше по сравнению с 2020-м годом, добавила она.

[ + – ] Больше всего Украина экспортировала недрагоценные металлы

Как видно из графиков, основной объем экспорта составили недрагоценные металлы и изделия из них (15,98 млрд долларов), продукция растительного происхождения (15,55 млрд долларов) и минеральные продукты (8,42 млрд долларов). Меньше всего из Украины вывозили полимерные материалы, пластмассы и каучук (1,11 млрд долларов).

Общий оборот товаров и услуг за 9 месяцев 2021 года, по словам Свириденко, составил 111,84 млрд долларов.Сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) выросло на 443,25 млн долларов.

"Когда украинские производители продают товары за границу, мы получаем приток иностранной валюты, позволяющий финансировать расходы на импорт без дестабилизации валютного рынка и накапливать международные резервы для укрепления устойчивости экономики. Дополнительные экспортные поступления увеличивают доходы бюджета и возможности для финансирования социальных расходов и программ развития", – пояснила показатели статистики вице-премьер.

Свириденко обозначила основную задачу властей на 2022 год по увеличению экспорта – открыть не менее 40 новых иностранных рынков.

Фокус в большом экономическом прогнозе на 2022 год писал, что Украина по итогам прошлого года получила наибольшую с 2014 года экспортную выручку благодаря рекордному урожаю зерновых и высоким ценам на сырье.

Напомним, что в 2020-м году дефицит внешней торговли Украины составил $0,26 млрд, в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году.