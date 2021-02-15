Внешнеторговый дефицит Украины в 2020 году сократился почти до нуля

Объемы импорта как товаров, так и услуг, упали значительно сильнее, чем экспорта.

Дефицит внешней торговли Украины в 2020 году составил $0,26 млрд, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году. Главным образом это связано с падением дефицита в торговле товарами: в 2,2 раза – до $4,88 млрд, сообщил Госстат.

[ + – ] Внешнеторговый баланс, млн долларов

Напомним, что статистика внешней торговли ведется отдельно для товаров и услуг. И если сальдо внешней торговли товарами в Украине многие годы является стабильно отрицательным, то услугами, наоборот, положительным. В услугах наша страна выигрывает за счет больших доходов от транзита, в первую очередь, газа и нефти.

Отрицательно сальдо внешней торговли означает, что страна больше тратит валюты, чем ее получает.

Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2020 году уменьшилось на 31,4% по сравнению с 2019 годом – до $5,96 млрд. Экспорт снизился на 28,5% до $11,17 млрд, импорт – на 25% до $5,21 млрд.

Негативное сальдо внешней торговли товарами в 2020 году сократилось на 54,6% по сравнению с 2019 годом – до $4,88 млрд. Экспорт сократился на 1,7%, составив $49,21 млрд, импорт – на 11%, до $54,09 млрд.

По данным Государственной таможенной службы, товарооборот (экспорт плюс импорт) Украины в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7,1 млрд или 6,4% меньше, чем было в 2019 году.

Ранее Фокус разбирался в том, кто спас украинскую экономику в 2020 году и за счет чего Украине удалось резко улучшить торговый баланс.