Зовнішньоторговельний дефіцит України у 2020 році скоротився майже до нуля

Обсяги імпорту як товарів, так і послуг, впали значно сильніше, ніж експорту.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України у 2020 році становить $ 0,26 млрд, що в 14,4 рази менше, ніж у 2019 році. Головним чином це пов'язано з падінням дефіциту в торгівлі товарами: у 2,2 рази — до $ 4,88 млрд, повідомив Держстат.

[ + – ] Зовнішньоторговельний баланс, млн доларів

Нагадаємо, що статистика зовнішньої торгівлі ведеться окремо для товарів і послуг. І якщо сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні багато років є стабільно негативним, то послугами, навпаки, позитивним. У послугах наша країна виграє за рахунок великих доходів від транзиту, у першу чергу, газу і нафти.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі означає, що країна більше витрачає валюти, ніж її отримує.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України послугами у 2020 році зменшилося на 31,4% порівняно з 2019 роком — до $ 5,96 млрд. Експорт знизився на 28,5% до $ 11,17 млрд, імпорт — на 25% до $ 5,21 млрд .

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 2020 році скоротилося на 54,6% порівняно з 2019 роком — до $ 4,88 млрд. Експорт скоротився на 1,7%, становивши $ 49,21 млрд, імпорт — на 11%, до $ 54,09 млрд.

За даними Державної митної служби, товарообіг (експорт плюс імпорт) України у 2020 році становить $ 103,4 млрд, що на $ 7,1 млрд або 6,4% менше, ніж було у 2019 році.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто врятував українську економіку у 2020 році і за рахунок чого Україні вдалося різко поліпшити торговельний баланс.