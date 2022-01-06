Доларовий рекорд: експорт товарів з України сягнув $68,2 млрд

Вище цей показник був лише у 2011-2012 роках, але тоді статистика враховувала товари із Криму та ОРДЛО, повідомила міністр економіки.

Торік Україна продемонструвала рекордний показник експорту – 68,24 млрд доларів. Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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Приблизно такі ж показники експорту в Україні були у 2011-му (68,39 млрд доларів) та у 2012 роках (68,81 млрд доларів), зазначила вона.

"Тоді в статистиці не було сумної ремарки — "крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях", — написала Свириденко.

У 2020 році обсяг українського експорту становив 49,21 млрд доларів.

[ + – ] На графіці видно, що за 2021 товарообіг вдалося збільшити майже на 37%

Міністр анонсувала "хороші новини" на 15 лютого, оскільки цього дня оголосять загальний зовнішньоторговельний баланс України (товари та послуги).

За даними Держстату України, у 2012 році Україна експортувала товарів на 68,8 млрд доларів. Тоді у структурі експорту переважали продукти тваринного та рослинного походження. А за січень-жовтень 2021 року обсяг експорту товарів становив 54,5 млрд доларів.

[ + – ] Експорт товарів та послуг з України (помісячно, у тис. доларів) Фото: TradingView.com

Що з товарообігом?

За минулий рік товарообіг становив 141,54 млрд доларів, на 36,71% більше порівняно з 2020 роком, додала вона.

[ + – ] Найбільше Україна експортувала недорогоцінні метали

Як видно з графіків, основний обсяг експорту становили недорогоцінні метали та вироби з них (15,98 млрд доларів), продукція рослинного походження (15,55 млрд доларів) та мінеральні продукти (8,42 млрд доларів). Найменше з України вивозили полімерні матеріали, пластмаси та каучук (1,11 млрд доларів).

Загальний оборот товарів та послуг за 9 місяців 2021 року, за словами Свириденко, становив 111,84 млрд доларів. Сальдо торговельного балансу (різниця між експортом та імпортом) зросло на 443,25 млн доларів.

"Коли українські виробники продають товари за кордон, ми отримуємо приплив іноземної валюти, що дозволяє фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення стійкості економіки. Додаткові експортні надходження збільшують доходи бюджету та можливості для фінансування соціальних видатків та програм розвитку", — пояснила показники статистики віцепрем'єр.

Свириденко позначила основне завдання влади на 2022 рік щодо збільшення експорту – відкрити щонайменше 40 нових іноземних ринків.

Фокус у великому економічному прогнозі на 2022 рік писав, що Україна за підсумками минулого року отримала найбільшу з 2014 року експортну виручку завдяки рекордному врожаю зернових та високим цінам на сировину.

Нагадаємо, що у 2020-му році дефіцит зовнішньої торгівлі України становив $0,26 млрд, у 14,4 разів менше, ніж у 2019 році.