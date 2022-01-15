Из Казахстана – украинской энергетике: чем аукнется Украине восстание в Казахстане

Какими могут быть последствия эскалации напряженности в Казахстане для экономики Украины и почему под прицелом — энергетика, которая и так переживает кризис.

Массовые протесты и их жестокое подавление в Казахстане СМИ успели окрестить первым "черным лебедем" 2022 года. Так с легкой руки автора экономических бестселлеров Насима Талеба принято называть непредвиденные, шокирующие события, ломающие устоявшиеся схемы и представления. Учитывая разветвленные экономические связи в современном мире, тень казахстанского "черного лебедя" вполне может омрачить ситуацию и в других странах, в том числе, и в Украине.

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Далекий гром. Кризис в Казахстане не ударил больно

Казахстан не входит в число основных экономических партнеров Украины. И это — хорошая новость. По объему торговых операций между странами в 2021 году это постсоветское государство занимало лишь 25-е место. Соответственно, могучий шторм в Казахстане украинская экономика ощущает, как легкое волнение.

"Экономические отношения между двумя странами сейчас не особо активны, что обусловлено участием Казахстана в межгосударственных структурах, контролируемых Россией: Евразийском экономическом союзе и Таможенном союзе, — говорит Александр Мартыненко, глава департамента по корпоративному анализу группы ICU. — За 2021 год доля казахстанских товаров в общем товарном импорте Украины составляла лишь 1,1% в стоимостном выражении ($627,5 млн за январь-октябрь 2021 года)".

Объем инвестиций из Казахстана в Украину также невелик и оценивается около $25-40 млн в год — примерно 0,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну.

В качестве примера можно привести покупку в 2021 году украинской платформы для онлайн-расчетов Portmone казахстанской компанией Kaspi. После этого ради обретения банковской лицензии казахстанский инвестор нацелился на украинский "БТА Банк" (основной акционер — резидент Казахстана Ракишев Кенес, данные НБУ). Закрытие сделки ожидалось в 2022 году. Вряд ли ситуация в Казахстане может нарушить эти планы. По мнению эксперта "Лиги антитраста" Владимира Даценко, проблемы у украинских бизнесов с казахстанскими корнями возможны только в случае наложения на Казахстан санкций или введения других торговых ограничений, что пока маловероятно.

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По мнению Светланы Таран, руководителя Центра аналитики международной торговли Trade+ Киевской школы экономики, на развитие экспорта из Украины в Казахстан негативно повлияла российская агрессия в отношении Украины. Ведь после начала действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году РФ ввела ограничения на транзит украинских товаров по автомобильным и железнодорожным путям через территорию России в Казахстан.

В результате по сравнению с докризисным 2013 годом объем украинского экспорта в Казахстан уменьшился более чем на 80% – с $2,1 млрд в 2013 году до всего-навсего $336 млн в 2020 году.

"На примере Казахстана мы видим общую тенденцию к уменьшению доли стран СНГ, которые ранее были традиционными рынками сбыта для Украины, и переориентации украинских экспортеров на европейский, азиатские и другие рынки", — заключает Таран.

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"В настоящий момент протесты в Казахстане практически подавлены и ситуация стабилизируется. В таких условиях нет предпосылок для усложнения экономических отношений между странами, как и особого риска для украинского бизнеса или отдельных секторов экономики", — считает Александр Мартыненко. Однако на этом этапе, вместо дестабилизации ситуации на фоне массовых протестов, могут проявиться новые риски.

В первую очередь, стоит опасаться роста российского политического влияния на Казахстан.

"Можно ожидать, что торговая и экономическая политика Казахстана в отношении Украины станет более согласованной с российской, и Казахстан начнет применять более жесткие ограничения в торговле с Украиной, как это практикует РФ", — предполагает Светлана Таран. Собеседница Фокуса отмечает, что ранее Россия занимала более жесткую позицию по отношению к украинскому экспорту по сравнению с Казахстаном и с 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины. Между Казахстаном и Украиной этот договор продолжает действовать.

В случае реализации негативного сценария могут пострадать отдельные отрасли и предприятия, более других ориентированные на поставки в Казахстан. Важная задача для них — повышать диверсификацию рынков сбыта.

Как отмечает Светлана Таран, в основном Украина экспортирует в Казахстан сельскохозяйственную и пищевую продукцию (зерновые, маргарин, растительное масло, кондитерские изделия, сахар, мясо), железнодорожное оборудование, изделия машиностроения (см. таблицу). Собеседница Фокуса также подчеркивает, что Казахстан входит в тройку наиболее важных рынков сбыта для украинской фармацевтической продукции. Туда поступает около 9% фармэкспорта из Украины. Так что представителям этих отраслей точно стоит приготовиться к форс-мажорам.

[ + – ] На фоне массовых протестов могут проявиться новые риски, что заставляет думать о диверсификации рынков сбыта

[ + – ] Экономические отношения между Украиной и Казахстаном сейчас не особо активны

Угольный вопрос. Хватит ли Украине угля без Казахстана?

Несмотря на незначительную долю в общем объеме импорта, за последние пять лет Казахстан значительно увеличил поставки своей продукции в Украину. Только за январь-октябрь 2021 года этот показатель увеличился на 92% и достиг $627,5 млн.

"В первую очередь, это вызвано замещением импорта из РФ продукцией из Казахстана. В связи с этим поставки сжиженного газа и угля выросли в 13 и 3,4 раза соответственно", — комментирует Владимир Даценко.

Теперь Казахстан наряду с Россией и США входит в число основных поставщиков угля в Украину. Владимир Доценко предупреждает, что в случае возникновения перебоев с поставками казахстанского угля в Украине усугубятся проблемы с обеспечением коксующимся углем для металлургической промышленности и газовым углем для энергетики.

"За прошлый год Казахстан поставил в Украину 800 тыс. тонн коксующегося угля и 1,7 млн. тонн энергетического угля. На первый взгляд это лишь около 10% от потребления Украиной. Но в ситуации отопительного сезона и прекращения поставок антрацита Россией, приостановка импорта угля из Казахстана может оказаться болезненной как для энергетического сектора, так и для металлургии", — заключает собеседник Фокуса.

[ + – ] Казахстанский уголь едет в Украину по железной дороге через территорию России

Особенно тревожно выглядит ситуация в энергетике. Ведь сырье из Казахстана заняло 37% (первое место) в структуре импорта в Украину газового энергетического угля в 2021 году. По словам Владимира Ахундова, эксперта "Лиги антитраста", этот объем соответствует месячному потреблению угля тепловиками (ТЭС) в осенне-зимний период. Причем именно казахстанский уголь, по данным Гостаможслужбы, оказался для Украины самым дешевым — $78 за тонну при средней цене для импортируемого угля этой группы около $105 за тонну.

"В случае прекращения поставок угля из Казахстана, в условиях мирового энергокризиса и дефицита энергоресурсов, Украине вряд ли удастся быстро найти альтернативные источники поставок, — предупреждает Ахундов. — Учитывая уже существующую нехватку угля на украинских ТЭС, это может обернуться углублением внутреннего энергетического кризиса и даже дефицитом электроэнергии".

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Он обращает внимание, что казахстанский уголь едет в Украину по железной дороге через территорию России, а с ноября 2021 года в СМИ была информация о блокировании РФ этих поставок. И хотя, согласно данным Гостаможслужбы, уголь из Казахстана в ноябре-декабре 2021 года продолжал поступать, речь могла идти о декларировании поставок, отправленных ранее.

Вместе с тем, по мнению сооснователя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, Украина не особо зависима от поставок энергоносителей из Казахстана — уголь оттуда берут по необходимости, без "длинных" контрактов, а по автогазу ситуация аналогичная.

"Возможное прекращение поставок энергоносителей из Казахстана не повлияет на украинский энергосектор, — уверен Юрий Корольчук. — Этот объем можно замесить либо из России и Беларуси, либо за счет поставок морским путем. В крайнем случае, может вырасти цена на энергоносители".