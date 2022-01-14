Содержание НБУ за неполный 2021 год стоило госбюджету более 2,74 млрд гривен

За 11 месяцев прошлого года регулятор потратил на 14 млн гривен больше, чем за весь 2020-й.

Содержание Национального банка Украины с января по ноябрь 2021 года обошлось государственному бюджету в более 2,74 млрд грн. Об этом говорится в ответе финансового регулятора на запрос Фокуса.

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За 11 месяцев прошлого года на содержание Нацбанка было потрачено 2 748 201 000 грн. Из них на:

содержание персонала — 2 162 138 000 грн;

амортизационные отчисления — 200 972 000 грн;

содержание необоротных материальных и нематериальных активов — 139 714 000 грн;

эксплуатационные и хозяйственные расходы — 124 164 000 грн;

услуги и обслуживание телекоммуникаций — 24 380 000 грн;

налоги, сборы и обязательные платежи — 15 213 000 грн;

служебные командировки — 11 680 000 грн;

другие расходы — 69 939 000 грн.

В графе "инвестиции в создание и развитие материально-технической базы для обеспечения деятельности НБУ" указаны расходы в размере 509 866 000 грн.

На момент ответа на запрос у Национального банка не было данных касательно расходов за декабрь. Однако за 11 месяцев 2021 года НБУ потратил на свое содержание примерно на 14 млн грн больше, чем за весь 2020 год — тогда сумма расходов составила 2 734 057 000 грн.

В то же время в Национальном банке отказались раскрывать суммы должностных окладов руководства регулятора, а также выплаченных им надбавок и премий, так как, по их словам, эти сведения являются конфиденциальными, а согласия на их распространение сотрудники не предоставляли.

Впрочем, эта информация будет отражена в ежегодных декларациях руководителей регулятора за 2021 год, которые они обязаны подать до 31 марта.

Например, благодаря последней декларации главы НБУ Кирилла Шевченко стало известно, что на этой должности за 2020 год он получил 2 433 183 грн зарплаты. При этом стоит учесть, что его назначили на этот пост 16 июля 2020 года, поэтому в документе указана сумма, заработанная им менее, чем за 6 месяцев.

Напомним, в октябре прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить руководителя Нацбанка, пост которого занимает Кирилла Шевченко.

Перед этим в Офисе президента выразили обеспокоенность касательно "внутренних распрей" в НБУ между Шевченко и частью команды экс-руководителя регулятора Якова Смолия.