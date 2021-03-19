В Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в НБУ

Руководителей Нацбанка призвали отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины.

Президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, но "мы призываем всех должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать личные интересы при исполнении своих обязанностей". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном телеграм-канале Офиса президента (ОП).

Там заявили, что в ОП растет обеспокоенность по поводу внутренних распрей в Национальном банке Украины. "Офис Президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина", – говорится в сообщении.

Также в ОП заверили, что при поддержке западных партнеров "будут продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с Приватбанком".

Напомним, накануне издание KyivPost сообщило со ссылкой на документ генпрокуратуры о том, что якобы против первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой хотят возбудить уголовное дело за госизмену, а также за хищение денег при национализации Приватбанка. Источники издания допустили, что за этим делом может стоять нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из Офиса президента.

Сама Рожкова написала в Facebook, что не удивлена ​​этой информацией в СМИ, поскольку "сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками". По ее словам, это сотрудничество направлено исключительно на расследование мошеннических действия в Приватбанке при прежних владельцах.

"Результаты расследования Kroll, которое они сделали по заказу НБУ в 2018 году, поражают: мошенничество в банке началось десятки лет назад, а из банка за это время было выведено более 5,5 млрд долларов", – напомнила Рожкова.

Она добавила, что сотрудничество Национального банка с Kroll и юридическими советниками неоднократно пытались остановить экс-владельцы Приватбанка, используя правоохранительные органы и судебную систему.

10 марта Екатерина Рожкова заявляла, что ее интервью для издания "НВ" пытались запретить в НБУ.

2 октября 2021 года состоялось заседание Совета Нацбанка Украины, на котором объявили выговор и выразили недоверие первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу. Официальной причиной такого решения назвали "нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины".

Позже Рожкова и Сологуб заявили, что выговоры им объявили из-за того, что они дали комментарии СМИ.