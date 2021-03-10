"Хотели запретить интервью": замглавы НБУ Рожкова снова пожаловалась на цензуру в регуляторе

В интервью Рожкова заявила, что принятие решений в НБУ становится все более централизованным, а у МВФ начали появляться вопросы касательно независимости банка.

Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова написала на своей странице в Facebook о том, что Департамент коммуникаций НБУ якобы запретил публиковать ее интервью изданию "Новое время" в оригинальном виде.

"Мое интервью для издания НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство Департамента коммуникаций Национального банка. … Через несколько часов после проведения интервью НВ, по странному стечению обстоятельств появляется приказ Председателя НБУ о том, что мне запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и т.д. Ситуацию пытаются довести до абсурда: оказывается, что мне как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией ПриватБанка в 2016 году, эту тему также комментировать нельзя", — написала Рожкова.

Она отметила, что это является очередным примером цензуры в НБУ, которая появилась после августа 2020 года, когда поменялось руководство ведомства и произошел ряд перестановок в ключевых департаментах.

По словам Рожковой, теперь в Нацбанке якобы не только не интересуются независимыми мнениями по важным для страны вопросам, но и "запрещают их высказывать", а сотрудники финучреждения получили указания не приглашать лично ее на заседания комитета по вопросам надсмотра.

Также первый замглавы НБУ выделила следующие ключевые тезисы, которые она озвучила в "запрещенном интервью":

главная цель внутренней трансформации НБУ в 2014-2016 годах состояла в построении коллегиальной и прозрачной системы принятия решений, остановить "one man show". Этого, по словам Рожковой, удалось достичь, однако на текущий момент якобы происходит "откат назад", и система становится более "централизованной"; специалисты не должны бояться высказывать собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением руководства. Также каждый человек на каждом направлении должен иметь глубокие знания и опыт именно в этой сфере. Ведь иначе решения, которые он принимает, и его независимость будут под вопросом; у МВФ и Еврокомиссии с 2015 года не возникало вопросов касательно независимости НБУ. Однако теперь, по словам Рожковой, у них снова возникли вопросы относительно независимости и качества пруденциального надзора Нацбанка.

Отметим, интервью Рожковой уже опубликовано на сайте издания "Новое время". В его описании указано, что это — полная версия их беседы, без правок и сокращений, которые якобы требовал Департамент коммуникации НБУ.

Напомним, 2 октября 2021 года состоялось заседание Совета Нацбанка Украины, на котором объявили выговор и выразили недоверие первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу, ранее работавшим в команде Якова Смолия. Официальной причиной такого решения назвали "нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины".

Позже Рожкова и Сологуб заявили, что выговоры им объявили из-за того, что они дали комментарии СМИ.

На заседании 20 октября правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения, чем лишило Рожкову основных полномочий по регулированию банковской сферы.

11 декабря Нацбанк снова частично изменил свою структуру. Так, из подчинения главы НБУ Кирилла Шевченко вывели часть подразделений, замглавы НБУ Екатерина Рожкова теперь отвечает за финансово-административный блок органа, а Департамент регулирования деятельности небанковских финучреждений присоединили к вертикали "Монетарная стабильность" Дмитрия Сологуба.