"Хотіли заборонити інтерв'ю": заступниця голови НБУ Рожкова знову поскаржилася на цензуру в регуляторі

В інтерв'ю Рожкова заявила, що ухвалення рішень в НБУ стає все більш централізованим, а в МВФ почали з'являтися питання щодо незалежності банку.

Перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова написала на своїй сторінці у Facebook про те, що Департамент комунікацій НБУ нібито заборонив публікувати її інтерв'ю виданню "Новое время" в оригінальному вигляді.

"Моє інтерв'ю для видання НВ в оригінальному вигляді заборонило публікувати керівництво Департаменту комунікацій Національного банку. ...Через кілька годин після проведення інтерв'ю НВ, за дивним збігом обставин з'являється наказ Голови НБУ про те, що мені заборонено коментувати теми внутрішньої ситуації в НБУ, кадрової політики, співпраці з МВФ тощо. Ситуацію намагаються довести до абсурду: зʼясовується, що мені як безпосередньому учаснику подій, пов'язаних із націоналізацією ПриватБанку в 2016 році, цю тему також коментувати не можна", — написала Рожкова.

Вона зазначила, що це є черговим прикладом цензури в НБУ, яка з'явилася після серпня 2020 року, коли змінилося керівництво відомства й сталася низка перестановок у ключових департаментах.

За словами Рожкової, тепер в Нацбанку нібито не тільки не цікавляться незалежними думками з важливих для країни питань, а й "забороняють їх висловлювати", а співробітники фінустанови отримали вказівки не запрошувати особисто її на засідання комітету з питань нагляду.

Також перша заступниця голови НБУ виділила наступні ключові тези, які вона озвучила в "забороненому інтерв'ю":

Головна мета внутрішньої трансформації НБУ в 2014-2016 роках полягала в побудові колегіальної та прозорої системи ухвалення рішень, зупинити "one man show". Цього, за словами Рожкової, вдалося досягти, проте на поточний момент нібито відбувається "відкат назад", і система стає більш "централізованою". Фахівці не повинні боятися висловлювати власну думку, навіть якщо вона не збігається з думкою керівництва. Також кожна людина на кожному напрямку повинна мати глибокі знання і досвід саме в цій сфері. Адже інакше рішення, які вона ухвалює, і її незалежність будуть під питанням. В МВФ і Єврокомісії з 2015 року не виникало питань щодо незалежності НБУ. Однак тепер, за словами Рожкової, у них знову виникли питання щодо незалежності та якості пруденційного нагляду Нацбанку.

Зазначимо, інтерв'ю Рожкової вже опубліковане на сайті видання "Новое время". У його описі зазначено, що це — повна версія їхньої бесіди, без правок і скорочень, які нібито вимагав Департамент комунікації НБУ.

Нагадаємо, 2 жовтня 2021 року відбулося засідання Ради Нацбанку України, на якому оголосили догану та висловили недовіру першій заступниці глави Нацбанку Катерині Рожковій та заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу, які раніше працювали в команді Якова Смолія. Офіційною причиною такого рішення назвали "порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для співробітників НБУ та порушення вимог КЗпП України".

Пізніше Рожкова та Сологуб заявили, що догани їм оголосили через те, що вони дали коментарі ЗМІ.

На засіданні 20 жовтня правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування, чим позбавило Рожкову основних повноважень з регулювання банківської сфери.

11 грудня Нацбанк знову частково змінив свою структуру. Так, з підпорядкування глави НБУ Кирила Шевченка вивели частину підрозділів, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова тепер відповідає за фінансово-адміністративний блок органу, а Департамент регулювання діяльності небанківських фінустанов приєднали до вертикалі "Монетарна стабільність" Дмитра Сологуба.