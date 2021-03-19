В Офісі президента стурбовані "внутрішніми чварами" в НБУ

Керівників Нацбанку закликали відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети — макроекономічної стабільності України.

Президент не може і не буде втручатися в будь-яке розслідування, але "ми закликаємо всіх посадових осіб діяти виключно в інтересах України і не переслідувати особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків". Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному телеграм-каналі Офісу президента (ОП).

Там заявили, що в ОП зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар у Національному банку України. "Офіс Президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети — макроекономічної стабільності України і процвітання кожного громадянина", — йдеться в повідомленні.

Також в ОП запевнили, що за підтримки західних партнерів "продовжуватимуть робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, зокрема гроші, пов'язані з Приватбанком".

Нагадаємо, напередодні видання KyivPost повідомило з посиланням на документ генпрокуратури про те, що нібито проти першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової хочуть порушити кримінальну справу за держзраду, а також за розкрадання грошей при націоналізації Приватбанку. Джерела видання допустили, що за цією справою може стояти нинішній голова НБУ Кирило Шевченко або хтось із Офісу президента.

Сама Рожкова написала у Facebook, що не здивована цією інформацією в ЗМІ, оскільки "сьогодні вже і всередині Національного банку ведуться внутрішні розслідування нашої співпраці з агентством Kroll та юридичними радниками". За її словами, ця співпраця спрямована виключно на розслідування шахрайських дій у Приватбанку за колишніх власниках.

"Результати розслідування Kroll, яке вони зробили на замовлення НБУ у 2018 році, вражають: шахрайство в банку почалося десятки років назад, а з банку за цей час було виведено понад 5,5 млрд доларів", — нагадала Рожкова.

Вона додала, що співпраця Національного банку з Kroll та юридичними радниками неодноразово намагалися зупинити екс-власники Приватбанку, використовуючи правоохоронні органи і судову систему.

10 березня Катерина Рожкова заявляла, що її інтерв'ю для видання "НВ" намагалися заборонити в НБУ.

2 жовтня 2021 року відбулося засідання Ради Нацбанку України, на якому оголосили догану і висловили недовіру першому заступнику голови Нацбанку Катерині Рожковій і заступнику голови Нацбанку Дмитру Сологубу. Офіційною причиною такого рішення назвали "порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для співробітників НБУ і порушення вимог КЗпП України".

Пізніше Рожкова і Сологуб заявили, що догани їм оголосили через те, що вони дали коментарі ЗМІ.