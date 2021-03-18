Рожкову подозревают в государственной измене из-за дела Приватбанка, - Kyiv Post

Инициировать дело против первого зама главы НБУ, по данным издания, мог действующий глава национального регулятора или кто-то из Офиса президента.

Офис генпрокурора якобы инициировал расследование против первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожкова, а также некоторых других сотрудников НБУ. Об этом пишет KyivPost.

Сотрудники издания якобы увидели документ из Офиса генпрокурора, в котором фигурирует Рожкова по расследованию дела о национализации "Приватбанка" в 2016 году. Причиной вероятного расследования называют сотрудничество НБУ с компанией "Kroll" и рядом консалтинговых и юридических фирм. Именно их Нацбанк нанимал для расследований против Коломойского и Боголюбова, выводивших средства из банка.

По данным издания, расследование могли инициировать либо из Офиса президента, либо нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко.

Сама Екатерина Рожкова в комментарии изданию заявила, что ей ничего неизвестно о наличии производств против нее. Но в нападках на НБУ за сотрудничество с иностранными компаниями она не видит ничего нового.

НБУ нанимал иностранные компании для раскрытия полной картины в положении дел в "Приватбанке". Сумма убытков государству оценивают в 5,5 млрд долларов.

Напомним, 10 марта Екатерина Рожкова заявляла, что ее интервью для издания "НВ" пытались запретить в НБУ.

2 октября 2021 года состоялось заседание Совета Нацбанка Украины, на котором объявили выговор и выразили недоверие первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу. Официальной причиной такого решения назвали "нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для сотрудников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины".

Позже Рожкова и Сологуб заявили, что выговоры им объявили из-за того, что они дали комментарии СМИ.